İnönü Seyran Mahallesi içme suyu ve altyapı yenileme çalışması nedeniyle MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri vatandaşları bilgilendiriyor. Dün Yeşiltepe, Seyran Camii önünde teravih namazı çıkışında vatandaşlara Ramazan şerbeti ikram eden ve vatandaşları altyapı değişim projesi hakkında bilgilendiren MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yapacakları çalışma hakkında önemli bilgiler verdiler.

Malatya’nın belirli mahallelerinde ve caddelerinde içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinde yenileme, üst yapıların değişmesi şeklinde çalışmaları yaptıklarını dile getiren ekipler, özellikle içme suyu şebekesinde 50 yıllık planlamalar dahilinde 2071 yılını hedefleyerek yeni nesil dukdil demir döküm borular kullandıklarını söyledi.

ALTYAPININ YENİLENMESİ LAZIM

Altyapı çalışmalarıyla mevcut su kayıplarının önüne geçileceğini ifade eden ekipler, “Bu malzemelerde boru ömrü 100 yıldır bununla birlikte hedefimiz Malatya’nın komple altyapısını yenilemektir. Amacımız önümüzdeki 4-5 yıl içinde Malatya’da komple bu değişim dönüşümü tamamlamaktır. Bu altyapıyla insanlara hem sağlıklı su ulaşacak hem de mevcut su kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır. Dünya genelinde fiziki kayıp dediğimiz suyun yeraltına istenmeyen şekilde kayıp kaçaklardan dolayı kayıp olması çok büyük bir sorun. Sonuçta su kıymetli bir metear, dolayısıyla Malatya’nın suyunun uzun yıllar yetebilmesi için kayıp kaçak oranının en aza indirilmesi bunun içinde altyapının yenilenmesi lazım. Hem işletmede kolaylık sağlanması hem de sürekli arıza veren altyapıdan vatandaşın ve belediyenin zarar görmemesi adına değişim yapılıyor” diye konuştular.

VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRİYORUZ

Bilgilendirme çalışmalarının Malatya’nın diğer mahallelerinde de devam ettiğini söyleyen ekipler, şunları kaydettiler:

“Özellikle Ramazan ayı içerisinde başlamasından dolayı ilk akla gelen mekan camiler diyebiliriz. Özellikle çalışmaların yoğun olduğu veya başlamak üzere olan mahalleleri seçiyoruz ki vatandaşlar ne yapıldığını ve yapılacağını iyi bilsin. Seyran mahallesinde ileriki zamanlarda altyapı değişikliği olacak ki zaten İnönü Mahallesinden başladık burası da onun bir parçasıdır. Projenin adı İnönü, Seyran içme suyu ve altyapı yenileme çalışmasıdır. Bu çalışmalar zaten Malatya’nın diğer mahallelerinde devam ediyor. Bizim için vatandaşlar açısından ne olacağını bilmeleri daha önemlidir. Şu an da mağduriyetlerin nelerden kaynaklandığını bilmeleri önemli ve yapılan çalışmalarla nasıl bir konfora kavuşacaklarını bilmeleri önemlidir onun için vatandaşları bilgilendiriyoruz. Bazen anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Zaman zaman tepki gösterenler oluyor ama ne yapıldığının ve ne yapılması gerektiğinin farkında. İnşaat çalışmaları vatandaşlara kısmen toz toprak vs. gibi olaylar rahatsızlık verebiliyor. Su kesintisi gibi durumla karşılaşmayacaklar ama zaman zaman kısmi şekilde kesintiler olacaktır. Belli bir süre yollarda konfor anlamında sorunlar yaşayacaklar ama bunlara katlanmaları ilerisi için çok daha faydalı olacaktır.”













MUTLU SARIGÜL