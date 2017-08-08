Malatya’nın tamamında sağlam projelerini hayata geçirerek sağlam altyapı inşa eden MASKİ Genel Müdürlüğü’nün kanalizasyon altyapı çalışmalarında son durağı Hekimhan oldu.

İlçedeki kanalizasyon sorununa çözüm getirerek çevreci bir tutum sergilediklerini belirten Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir,“ Malatya’nın merkez ve tüm ilçelerini sağlam ve sorunsuz altyapı ile buluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Hekimhan ilçelerimizin kanalizasyon altyapısını güvencemiz altına alıyoruz” şeklinde konuştu.

Özdemir, Hekimhan’da, maliyeti 8,3 milyon TL olan 79 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasının 37 kilometrelik kısmını tamamladıklarını dile getirerek, “Şehrimizin ilçe ve mahallelerinde altyapı ağımızı güçlendiriyoruz. Kanalizasyon altyapı ağımızı yenilerek insan sağlığını ve çevre temizliğini ön planda tutuyoruz. Hekimhan İlçemizde ve Malatya genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA