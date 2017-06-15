MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya’nın altyapısını sağlamlaştırmak, gelecek nesillere modern altyapılı bir şehir bırakmak için çalışmalarına devam ediyor. Yeşiltepe bölgesindeki üst kodlarda yaşanan su sıkıntısını çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Kuyuönü’nden Yeşiltepe’ye Çevreyolu’nun altından taşıyıcı hat çalışmaları çevreyolu trafiğini aksatmadan çevreye rahatsızlık vermeden yapıldı.

3 HAFTA SÜRDÜ

Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir: “Kuyuönü-Yeşiltepe Taşıyıcı Hat çalışmaları yatırımları devam ediyor. İhale kapsamında yaklaşık maliyeti 7 milyon TL olan 10 bin 200 metrelik içme suyu hattı çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz 3 hafta süren çalışmalar sonucu Kuyuönü’nden Yeşiltepe’ye büyük isale hattını çevre yolunun altından bağladı. Böylece Yeşiltepe’nin su sıkıntısını çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca 700’lük taşıyıcı ana hattı çalışmamızın 2.500 metrelik kısmı tamamlandı. Kuyuönü’den Yeşiltepe’ye çevre yolunun altından 84 metrelik isale hattı çalışmaları yapıldı. İhale kapsamında 250 abone bağlantısı, 2 adet debimetre vana odası ve 260 metre yatay sondaj çalışmaları devam ediyor. Bu bölgedeki diğer mahallerimizi sağlam ve modern altyapıya kavuşturmak için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

MAHALLELERE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Genel Müdür Dr. Özdemir, “Yeşiltepe bölgesindeki Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) yatırımlarımız Seyran Mahallesi’nde devam ediyor. Seyran Mahallesi içme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. Yeşiltepe bölgesinde bulunan diğer mahallelerde içme suyu altyapısını yenileme çalışmaları yapacağız. Projesi hazır olanların ihalelerini yapıp çalışmalara başladık. Projesi hazır olmayanların projelerini tamamlayıp en yakın zamanda ihalesini yapıp çalışmalara başlayacağız. Eğer mahallelerin hepsine birden işe başlamış olsaydık çalışmalarımız 2018 yılında ancak başlardı. Daha erken iş yapabilmek için projesi hazır olanlara yatırım yapıyoruz. Projeleri hazır olmayan mahallelere proje çalışmaları yapıp sırayla yatırımlarını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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