Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Doğanşehir Topraktepe Mahallesi ve Akçadağ Yalınkaya mahallelerinde İçme suyu altyapısını yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Mahallelerinde uzun yıllardan beri su sıkıntısı olduğunu belirten Topraktepe Muhtarı İbrahim Ağar, “Uzun yıllardır mahallemizde su sıkıntısı yaşanıyordu. Yaklaşık 1,5 senedir su sıkıntısını ciddi anlamda yaşayan aileler vardı. Evlerine bidonlarla su taşıyorlardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bilgisi dâhilinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları başladı ve sorunumuza çözüm bulundu. Topraktepe Mahallemizde yapılan 1.400 metrelik içme suyu hat çalışması ile mahallelimin suya kavuşması bugüne nasip oldu” sözlerini kaydetti.

HEDEFİMİZ, 50 YILLIK GELECEK…

MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir de çalışmalara dair konuştu. Özdemir, amaçlarının susuz ev bırakmamak olduğuna dikkat çekerek şunları aktardı:

“Malatya’nın merkez ve ilçelerinde içme suyu altyapı yatırımları yaparak şehrin tamamının altyapısını güçlendirmek için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Doğanşehir Topraktepe Mahallesi’ne bin 400 metre ve Yalınkaya Mahallesi’ne 3 bin metre içme suyu altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. İçme suyu altyapısı eskimiş veya hiç olmayan mahalleleri tespit edip ihtiyaç doğrultusunda yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz Malatya merkez ve ilçelerinin tamamına içmesu yunu sağlıklı bir şekilde ulaştırmak. Şehrimizin tamamında içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’nın 50 yıllık geleceğini inşa etmek için 7 gün 24 saat çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim.”

HABER MERKEZİ