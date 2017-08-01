Narmikan içme suyu ve sulama suyuyla ilgili problemler bir türlü çözülemiyor. Temmuz ayının başında yaptığımız Narmikan’da yaşanan susuzluk haberinin ardından sorunlarına hala bir çözüm bulunamadığını ileri süren Narmikan, Bahçeli, İçmece Sulama Birliği Kooperatif Başkanı Mayer Türk, BUSABAH gazetesine konuşarak sorunlarıyla alakalı yerel yöneticilerden hiçbir destek alamadıklarını kaydetti.

KÖYÜMÜZDE BİR DAMLA İÇME SUYU YOK

Kendi gayretleriyle sorunlarının çözümü için 150 bin TL topladıklarını ifade eden Başkan Türk, “Köyümüz kendi çabalarıyla 150 bin lira para topladı ve MASKİ’yle ortaklaşa Fırat’tan içme suyu getirecektik. MASKİ ileriki zamanlarda bunu yapabileceğini söyledi ama biz sorunu ileriki zamanlara atamıyoruz. Şu anda köyümüzde bir damla içme suyu yok. MASKİ haftada bir defa köyümüze 20 ton su getiriyor, bu suyla içme suyu problemini gidermeye çalışıyor. Toplam içme suyu problemimizin çözülmesi için 250 bin liraya ihtiyaç vardı. Biz 150 bin lirasını hiçbir şeyi olmayan, elindeki avucundaki her şeyi sırf problem çözülsün diye getirip bize veren köylüden toparladık. Geriye kalan 100 bin lirasına ise MASKİ makine, işçilik desteği vereceğini ve ivedi bir şekilde suyu getireceğini söylemesine rağmen şu an bir çalışma yok” şeklinde konuştu.

ARTIK BİR BEKLENTİMİZ YOK

Geçen yıl içilemeyecek raporu olan suyun bu yıl kendilerine verilmesinin planlandığını savunan Başkan Türk, “Köyümüzde bir kuyu var ve bu kuyunun suyuna daha önce içilemez diye bir rapor vermişlerdi. Şimdi ise o suyu köylüye vermek için uğraşıyorlar. Geçen yıl o suya ‘içilmez’ dediler, bu suyun hayvanlara verilebileceğini söylediler. Ve aynı MASKİ şimdi o kuyu suyu için bir mühendis gönderdi. Bu suyun analizleri neticesinde köyün içme suyuna karıştırılacağını söylediler. Biz de buna itiraz ediyoruz. Bu yıl o suda ne değişti de hayvanlara verilecek suyu bize layık görüyorlar? Artık bir beklentimiz yok. Biz şunu anladık ki, Malatya’daki idareciler kraldan çok kralcı olmuşlar. Ne medyayı dinliyorlar ne de başka birisini dinliyorlar. Başlarına buyruk hareket ediyorlar. ‘güç bizde, biz istersek suyu getiririz, istemezsek getirmeyiz’ diyorlar gibi. Herkes yerinde rahat” diye konuştu.

DALGIÇLARIMIZ YANDI

Sadece Narmikan değil, Arguvan’ın diğer mahallelerinin de ötelendiğini iddia eden Başkan Türk, “Şu an sulama kooperatifimizde kendi bütçemizle yeni aldığımız dalgıçlarımız yüksek voltaj nedeniyle yandı. Bize yeni trafo yapacaklarını ve bunu programına aldıklarını söylediler. Yapılmasını bekliyoruz ve oradan da bir cevap alamıyoruz. Geçen yıl köylülerden topladığımız 90 bin liraya aldığımı dalgıçlarımız yandı ve yine kendi bütçemizle 27 bin liraya yeniden yaptırıyoruz. Yerel yöneticilerden yine destek alamıyoruz. Biz sadece merkeze bağlı, atıl vaziyette bulunan bir köyüz. Her şeyimizi kendimiz karşılıyoruz. Sanki Arguvan ve Arguvan’a bağlı mahalleler ötelenmiş vaziyette” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÇEMİZ YOK!’ DİYORLAR

“3 bin dönüm araziye kavun ekildi. Kavunlarımız şu an çok güzel” diye Başkan Türk, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak 2 kilometre uzağımızda olan barajdan su alamıyoruz. Tesisimizin bakımı olmadığı ve dalgıçlarımızın yanmasından dolayı kavunların sulamasını yapamıyoruz. Devlet tarafından bunların acilen elden geçirilmesi gerekiyor. DSİ’ye başvuruyoruz, ‘biz ilgilenmiyoruz’ diyorlar. Yıl bitmeden bir yerin 3 defa kazılıp kapatıldığını gördüm. Muhtemelen bu yılsonuna kadar 6-7 defa olacak. Buralara para var, ama köyümüze içme suyu ve sulama suyu için ise ‘MASKİ’nin bütçesi yok’ deniyor. MASKİ’nin bütçesi yoksa MASKİ müdürünün orada ne işi var? Bir idareci kurumuna kar ettiremiyorsa, iyi yönetemiyorsa o zaman bırakıp gitsin. He gittiğimizde ‘MASKİ’nin bütçesi yok!’ deniyor. MASKİ ağlama duvarı mı oldu? İşin kolayına kaçıyorlar. Bütçeniz yoksa sisin ne işiniz var orada? Zaten MASKİ Genel Müdürüyle görüşme şansımız yok. Randevu alamıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu alıp görüşürsünüz, ama MASKİ Genel Müdürüyle görüşemezsiniz. Bütçesi olmayan MASKİ Malatya’daki bir caddeyi yılda 6-7 defa kazıp kapatıyor. Mademki bütçesi yok bu saltanat neyin, nesi? Çalışandan çok daire müdürü, daire başkanı var.”







MUTLU SARIGÜL