26 Aralık 2016 Pazartesi

Maskeli saldırganlar bağ evinde yakalandı

Malatya’da maske takarak bir kafeteryada silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganlar bir bağ evinde yakalandılar.

26 Aralık 2016 Pazartesi 09:55
Maskeli saldırganlar bağ evinde yakalandı

Geçtiğimiz hafta Abdullah Gül Parkı’nda bir kafeteryada maskeli saldırganlar tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu kaferyada arkadaşları ile oturan Ümit Kahraman Tutal ve 2 kişi yaralanmış, başından yaralanan Ümit Kahraman Tutal da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

KAMERALAR İZLENDİ

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı cinayet masası ekipleri şehir merkezinde bulunan mobese ve güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Cinayet masası ekipleri saldırganların Battalgazi ilçesinde bir bağ evinde saklandığını tespit etti. Saldırganların üzerinde silah olabileceği şüphesi ile büyük bit titizlikle bağ evine yapılan operasyonda silahlı saldırıya karışan saldırganlar kıskıvrak yakalandı.

THOMPSON ELE GEÇİRDİ

Polis ekipleri silahlı saldırıda kullanılan silahları ise Yeşilyurt ilçesi Konak Mahallesi taraflarında dağlık alanda toprağa gömülü olarak buldu. Polis ekipleri baskında kullanılan silahtan birinin ise yurt dışında mafyalarca kullanılan "Şikago Piyanosu" olarak adlandırılan Thompson ele geçirdi.

HUSUMETTEN DOLAYI

İddiaya göre olayın husumetten dolayı kaynaklandığı belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. 6 şüpheli  ise (Y.K., B.A., T.O., M.R., M.R., ve H.B.Ö.) Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlılardan T.O., M.R., Y.K., M.R. ve B.A.'nın tutuklanmasına karar verirken, H.B.Ö. adlı şahıs ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan zanlılar Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.

TAHİR ÖZÇELİK
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