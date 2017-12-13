Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, balla ilgili denetimlerde birlik olarak kendilerinin de bulunmasını istedi. BUSABAH’a konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Başkan Çolak, bu konuda yol alamadıklarını da belirti.

Bal denetlemede kendilerinin bulunmadığını kaydeden Başkan Çolak, arıcılık camiasında işi en iyi bilenlerden olduklarını ama yaptırımlarının bulunmadığını söyledi.

DESTEKLER VERİLİYOR

Kendilerine yetki verilmediğinden yakınan Başkan Çolak, “Devletimiz tavanın kuyruğunu elinde bırakmıyor. Yani bize yetki vermiyor. Şu anda destekler veriliyor. Burada kimin neye ihtiyacı var en iyi biz biliriz. Belki de Tarım İl Müdürlüğündeki memur Malatyalı bile değildir. Bunu dağıtırken birçok yanlışlıklar oluyor. Devlet denetlemeyi ve dağıtmayı kendi elinde tutuyor. Bu yerelde olacak bir şey değil, bakanlık düzeyinde, üstten gelen bir şey. Çeşitli çalıştaylarda, Tarım Bakanlığında yaptığımız toplantılarda bu tür şeyleri gündeme getiriyoruz ama maalesef yol alamıyoruz” şeklinde konuştu.

BİZ DE İÇİNDE OLALIM

Arıcılıkla ilgili konuları kendilerinin daha iyi bildiğini savunan Başkan Çolak, “Önüne geçilir ve daha da güzel olur. Biz diyoruz ki arıcılık ile ilgili şeylerin tamamında değil ama biz de içinde olalım. Yani masanın bir köşesinden biz de tutalım ve böylece masa hafif olur. Yani bal satılacaksa bize de sorsunlar, bal nerede satılır, hangisi daha iyi, biz memurlardan daha iyi biliriz. Hibe desteği verecekse hangi köyde arıcılığın daha iyi olacağını biz daha iyi biliriz. Ancak maalesef desteklerimiz yok” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL