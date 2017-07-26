26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Masa başında kazanılmış en büyük zafer!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, Lozan Barış Antlaşması ile taçlandığını belirterek, “Lozan, emperyalist işgalci ülkelere karşı cepheden sonra masa başında kazanılmış en önemli zaferdir” dedi.

25 Temmuz 2017 Salı 11:20
Masa başında kazanılmış en büyük zafer!

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Lozan Barış Antlaşması'nın kabul edilişinin 94'üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı.

“HER ALANDA TAM BAĞIMSIZLIK İLKESİ”
  Lozan Barış Antlaşması’nın ülkemizi parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı zaferle sonuçlanan ulusal Kurtuluş Savaşı’nın tüm dünya ülkeleri tarafından kabul edilişinin belgesi olduğunu kaydeden Veli Ağbaba, İsmet Paşa'nın görüşmeler devam ederken ‘her alanda tam bağımsızlık’ ilkesiyle hareket ettiğini ve bu konuda  hiçbir taviz vermeden masadan büyük bir zaferle kalktığını belirtti.

“3 AY ARAYLA 2 FARKLI LOZAN AÇIKLAMASI”
  Lozan’ın iç politika malzemesi yapmasının, ülkemizin en önemli bağımsızlık belgesinin tartışmaya açılmasının yanlış olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Lozan’ın yıldönümünde anlaşmayı övüp ‘Ülkemizin Tapusu’ diyenlerin, 3 ay sonra ‘Lozan’ı zafer diye bize yutturuyorlar’ demelerini anlamak mümkün değil. Lozan, kendilerinin ‘2 ayyaş’ dediği, tüm dünyanın ise Türkiye’nin kurucu ve kurtarıcısı olarak kabul ettiği Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün siyasal zaferidir. Hiç kimse, hiçbir güç  tarihin yazdığı bu gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullandı.

Ağbaba, “Başta kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Lozan müzakerelerini yürüten ve başarı ile sonuçlandıran ikinci Cumhurbaşkanı ve partimizin onursal başkanı, hemşehrisi olmakla her zaman onur duyduğum  İsmet İnönü ve  emeği geçen tüm heyet üyelerini saygıyla ve minnetle anıyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
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