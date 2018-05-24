Marka başvuru sayıları açıklandı

Adres Patent, nisan ayına ait Türkiye’nin marka başvuru sayısını açıkladı. 2018 yılının Nisan ayında 81 ilden yapılan yerli marka başvurularıyla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvuru sayısında artış olduğunu belirtti.

2017 yılında rekor seviyesinde gerçekleşen marka başvurusunun ardından; bu yıl da geçen senenin nisan ayına göre yüzde 6’lık bir artışla Nisan ayında toplam 9 bin 566 adet marka başvurusu yapıldığını kaydeden Akbulut, "2017’nin ilk dört ayına bakacak olursak toplam başvuru sayısı 35 bin 88 iken 2018’in ilk dört ayında yüzde 8,1’lik artışla 37 bin 935’e yükseldi" dedi.