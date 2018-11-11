“Mamurek’e okul açın”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Plan Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada bir taraftan üniversitelerin aile şirketi haline geldiğini, diğer taraftan üniversitelerdeki çok önemli değerlerin ihraç edildiğini belirtti. Ağbaba, Malatya'nın eğitim taleplerini de dile getirdi.

“ÜNİVERSİTELER AİLE ŞİRKETİ OLDU”

Ağbaba, “AKP eski milletvekilleri, rektör olarak çalışmaya başladılar. Kendileri mevcut milletvekiliyse, kardeşlerini rektör yapıyorlar. Üniversiteler aile şirketine dönüşmüş durumda. Bir taraftan bu anlayış var, bir taraftan da hepimizin ibretle izlediği, âdeta Hitler dönemini aratmayan bir akademisyenlerin ihracı var. İhraçlar arasında bugün yüz yüze baktığınız, bence bilgilerinden de çok faydalandığınız İbrahim Kaboğlu gibi hocalar, Murat Sevinç gibi hocalar, İlhan Uzgel gibi hocalar var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi topyekûn ihraç edildi. Bir tarafta bilim üreten, hiç kimseye boyun eğmeyen akademisyenler, bir taraftan da deve sidiğinin şifa olduğunu iddia eden hocalar. Üniversitenin geldiği anlayış bu” ifadelerini kullandı.

“HALAY ÇEKMEK ZİNADIR’ DİYEN ÖĞRETMENLER EĞİTİM VERİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Üniversiteler böyle olunca alt kademeler de farklı olmuyor. Geçtiğimiz yıllarda Malatya’da bir öğretmen bir paylaşımda bulundu. Bizim Anadolu kültürümüzün özü olan, Adıyaman’da, Trabzon’da, Ege’deki, halk oyunlarını, kadın ile erkeğin halay çekmesinin zina olduğunu iddia eden bir hoca vardı. ‘Ne oldu?’ derseniz Sayın Bakan? Bu hoca bir okulda müdür yardımcısıydı, cezalandırılması beklenirken başka bir okulda eğitim vermeye devam ediyor. Halayı zina gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış, bu topraklara gelmiş en barbar örgüt olan IŞİD’in bir uzantısı. Ama bu düşüncedeki insanlar, okullarda öğretmenlik ve idarecilik yapmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

MALATYA’NIN EĞİTİM TALEPLERİ

Ağbaba, Malatya’nın eğitim alanında yaşadığı sorunları da dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan sorunların giderilmesi için destek isteyen Ağbaba, “Daha önce belde olan Beydağı (Mamurek) Mahallesi’nin 2 bine yakın nüfusu var ancak okulu yok. Kapanan belediye binası Millî Eğitime tahsis edildi, burada bir okul açılmasını istiyoruz. Benim kendi doğup büyüdüğüm mahallede yer alan Kemal Özalper İlköğretim Okulu var. Depreme dayanıklı olmadığına dair raporlar var. ilkokulda bin 43, ortaokulda bin 148 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci velilerinin ve mahalle sakinlerinin yeni okul yapılması taleplerini sizlere iletiyorum” sözlerine yer verdi.

Malatya Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından el konulan FETÖ’ye ait Turgut Özal Koleji’nde faaliyet gösterdiğini belirten Ağbaba, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2 yıl önce taşınılan halk eğitim merkezi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle başka bir yere nakledilmesi istendi. Bakanlık talimatı sonrası Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi de Orduzu’da bulunan Bahçebaşı Anadolu Lisesi’nin binasına (Eski Spor Lisesi) taşınma kararı alındı. Halk Eğitim Merkezi burada faaliyet gösteriyor. Ancak şehir merkezine uzak olması sebebiyle çok sayıda vatandaştan eleştiri alıyoruz. Halk Eğitim Merkezinin halktan uzaklaşmasını kabul etmiyoruz. Merkezde bir yer tahsis edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu. (Bülten)