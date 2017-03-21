Zengibar Kalesi, Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Çayı’nın batısında, Somuncu Baba Türbesi ile Osmanlı Mezarlığı’nın arasındaki bölge olarak biliniyor. Kale, Osmanlı’dan kalma olduğu için önemli bir noktada kabul ediliyor. Kayaların aşırı dik oluşlarından dolayı ulaşımı zor olan Kale için bazı çalışmalar da yapılıyor.

TÜRBE YÖNÜNE BAĞLANACAK

Bu anlamda Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’in, Zengibar Kalesi çevresindeki proje ile ilgili verdiği bilgilere göre, Darende’nin en önemli projelerinden birisi olan bu proje tamamlandığında turizm açısından Darende’ye büyük katkı sağlanacak. Zengibar Kalesi Tohma Kanyonu üzerinden Hasan Gazi Türbesi yönüne bağlanmış olacak.

KAYNAK ARANIYOR

Yine projeye göre, Tohma Kanyonu üzerine köprü yapılacak. Projeyi uygulamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı nezdinde kaynak temini çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yaklaşık 6 milyon TL’lik kaynağı bulmaya çalışıldığı da edinilen bilgiler arasında.

TAHİR ÖZÇELİK