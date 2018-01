AK Parti Yeşilyurt İlçesi 6. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Çorum Milletvekili ve Malatya Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ve partililer katıldı.

Yeşilyurt İlçesi Olağan Genel Kurul Divan başkanlığına Mahmut Üner Özer, Divan başkan yardımcılığına Nadir Çelik, Divan üyeliklerine Cemal Karaman, Abdülaziz Aslan ve Esin Tanrıverdi getirildi. Tek listeyle kongreye giren AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya’nın tekrar ilçe başkanı olduğunu kongrede saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırımın mesajının okunmasıyla birlikte protokol konuşmalarına geçildi.

Kongrede ilk konuşmayı AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Yalçınkaya yaptı. Yalçınkaya partinin gençlik teşkilatından itibaren AK Parti saflarında yer aldığını ifade ederek, ülkeye, Malatya’ya ve partiye hizmet amacıyla yola çıktıklarını kaydetti. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, AK Parti hareketinin bir erdemlik hareketi olduğunu ifade ederek insanın güzelliğinin evrenin sesi olduğunu dile getirdi ve AK Parti'nin sessiz devrimlerle Türkiye'yi dünyanın güçlü ülkeleri arasına katan bir hareket olduğunu söyledi.

YENİ BİR TARİH YAZMAYA GAYRET EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalara değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, 2019 yılındaki yapılacak seçimin çok önemli olduğunu vurguladı. Daha sonra söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bugün yapılacak seçimde 13 ilçenin seçimlerini tamamlayacaklarını söyleyen Kâhtalı, 2019 seçimlerinde yerel ve Genel seçimlerde yeni bir tarih yazmaya gayret edeceğiz” dedi.

Malatya AK parti teşkilatının Türkiye'deki bütün siyasi partilere örnek olan bir teşkilat olduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, vatan için şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. 4 ay gibi bir süredir Malatya ile ilgili görev yaptığını anımsatan AK Parti Çorum Milletvekili ve Malatya Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan da, “Biz Malatya'dan memnunuz. Malatya ile uyum içerisinde çalışıyoruz birlik ve beraberlik içerisinde hizmet veriyoruz. Reisimiz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda devam etmeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

YÜZÜMÜZ AK ÇIKTIK

16 yıldır milletle beraber yol yürüdüklerini hatırlatan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, “AK Parti hükümetleri olarak çıkmış olduğumuz bu yolda hizmete devam ediyoruz. Hizmet ederken aldığımız güç sizlersiniz, teşkilatlarımızdır. Teşkilatlarımızla Türkiye'yi değiştirme adına Türkiye'yi bölüştürme adına 16 yıldır millet ile beraber yol yürüyoruz. Girdiğimiz her seçimde millete hesap veriyoruz. Milletin onayını alarak yolumuza devam ediyoruz. Allah'a hamd olsun bugüne kadar biz hep birlikte girdiğimiz seçimde yüzümüz ak olarak çıktık. İnşallah 2019 yılında da milletin desteği ile 2023 hedeflerine hep beraber yol yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya’nın AK Parti’ye olan desteğinin herkes tarafından bilindiğini ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “Hepimizin bu kutlu yolda bir tek hedefi vardı. Türkiye için en iyi şartlarda, refah seviyesini yükseltecek, ekonomik boyutları ile siyasi iktidarı sağlayarak demokrasiyi inşa ederek Türkiye’nin gelişmesini sağlamaktı. Partimizin kurulduğu yıl, 16 yıl evvel hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye çıktığımız yolda, bugün binlerce kez şükürler olsun ekonomiden sağlığa, eğitimden demokrasiye kadar birçok yolu kat ettik” söylemlerinde bulundu.

Son olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma eski Bakanı Cevdet Yılmaz ise, Yeşilyurt İlçesi 6. Olağan Kongresi’nin hayırlı olması dilekleriyle sözlerine başladı.

MALATYA ÜRETEN BİR ŞEHİR

Malatya’nın girişimci bir şehir olduğunu dile getiren Yılmaz, “Malatya’yla gurur duyuyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bunu bir slogan olarak söylemiyoruz. Bir hakikati ifade etmek için söylüyoruz. Malatya gerçekten iftihar ettiğimiz bir şehrimiz. Malatyalılar iftihar ettiğimiz insanlar. Bir defa Malatya üreten bir şehir, Girişimci bir şehir. Boş işlerle uğraşmayan, doğru işlere odaklanan ve o işleri çok güzel yerine getiren bir ilimiz. Bu çok çok önemli. Doğu Anadolu’yu sürükleyen, gerçekten lokomotif olan bir ilimiz. Diğer taraftan yine Malatya bu ülkenin öz değerlerine sahip çıkan, birlik beraberlik içinde olan, farklılıkları çok güzel yaşatan bir ilimiz. Bu yönüyle de Malatya’yla iftihar ediyoruz. Alevi’siyle Sünni’siyle, değişik etnik yapıdaki insanıyla birlik beraberlik içinde olan bir ilimiz. Hiçbir fitneye de meydanı bırakmayan, gerçekten çok güzel bir şekilde yürüyüşünü devam ettiren bir ilimiz” diye konuştu.

AK Parti’nin aynı zamanda bir okul olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Az önce söylendi. AK Parti ‘ben’lerin olduğu bir parti değil, ‘Biz’in olduğu bir parti. ‘Biz’ kavramının ön plana çıktığı bir parti. Ekip ruhunun ön plana çıktığı bir parti. Nefislerin, egoların olduğu değil, birliğin, beraberliğin ön plana çıktığı bir parti. AK Parti aynı zamanda bir okul. Bir siyaset okulu. Az önce güzel bir örneğini hep birlikte gördük. Muhammed kardeşimiz, İlçe Başkanımız Kurucu Gençlik Kolları Başkanı olarak başlamış, şimdi çok büyük ve büyüyen bir ilçemizin İlçe Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Allah’ın izniyle bugün onay alacak ve bu güzel hizmetlerine devam edecek.”

MALATYA’YA AYRI BİR GÖZLE BAKTIK

Malatya’da büyük bir dönüşüme imza atıldığını kaydeden Yılmaz, “Belediye başkanlarımıza da ben buradan şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanlarımız gerçekten, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Yeşilyurt, Battalgazi başta olmak üzere bütün ilçe belediye başkanlarımız Malatya’da büyük bir dönüşüme imza atıyorlar. Bir şehri altyapısıyla, üstyapısıyla inşa etmek kolay bir iş değil. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hükümet olarak her zaman Malatya’ya ayrı bir gözle baktık, elimizden gelen tüm imkanları Malatya’mız için seferber etmeye çalıştık. Bir taraftan kamu yatırımlarıyla ulaşımdan üniversiteye, eğitime, sağlıktan kırsal alana çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Diğer taraftan özel sektöre elimizden gelen tüm desteği sağlamaya çalıştık. Son kararnameyle de biliyorsunuz, Malatya’yı 6’ncı bölge kapsamına aldık. Kanun Hükmünde Kararnamede böyle bir değişiklik de söz konusu. 23 ilimiz vardı. Teşvik anlamında bu illerin tamamı 6’ncı bölge kapsamına alındı. Ve inşallah bundan en fazla istifade edecek illerden biri Malatya’mız olacak, Yeşilyurt olacak. Bir taraftan geçmişten enerji desteği vardı, sonra kaldırılmıştı. Bu enerji desteği de bu kararnameyle yeniden gündeme geldi. Özel sektörümüz için, Malatya’mız için hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 14’DEN FAZLA ZAM YAPTIK

“İstihdamda da bu sene çok iyi gidiyoruz. Eylül rakamları var en son. Bu yılın eylülüyle geçen yılın eylülüyle mukayese ettiğimizde 1 milyon 233 bin insanımıza iş bulmuşuz. Bazıları soruyor ya ‘Büyüme oldu da ne oldu’ diyorlar” diyen Yılmaz, asgari ücretteki artışa da değindi. Asgari ücretteki artışın büyük bir başarı olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları dile getirdi:

“En son asgari ücrette de bir değişiklik yapıldı. Dün itibariyle bekar, çocuğu olmayan bir çalışanımız için asgari ücreti bin 603 liraya çıkardık. AK Parti iktidara geldiğinde asgari ücret ne kadardı onu iyi hatırlamak lazım. 2002 yılında net asgari ücret sadece 184 liraydı. 184 liradan bin 603 liraya gelmiş oldu. 8.7 katına çıktı. Bu büyük bir başarıdır. Kim ne derse desin. Ama bir taraftan da iş dünyamıza destek sunduk. Bu istihdama katkı veriyoruz. Her bir çalışan için aşağı yukarı 100 lira diye biliyorum, devletimiz istihdama, işverenlere verilen katkıyı devam ettirme kararı aldı. Dolayısıyla bir taraftan çalışanımıza yüzde 14’den fazla zam yaptık diğer taraftan işgücünü istihdam eden işletmeler üzerindeki yükü almak için teşvik sağlamış olduk. Bu çok güzel bir şey. İnşallah bu tedbirlerle birlikte yeni istihdam, teşvik tedbirlerimizle 2018 yılı çok güzel olacak. Bir taraftan büyük projelerin gündeme geldiği diğer taraftan istihdam imkanlarının arttığı Türkiye’nin her geçen gün güçlendiği bir yıl olacak, Malatya’mızda inşallah buna katkı sunacak. 2023 hedefine Malatya olmadan gidilmez. Her ilimiz katkı sunacak. Sadece belirli illerle, belirli bölgelerle o hedefe ulaşamayız. Her ilimizin tek tek potansiyelini iyi çıkartıp katkılarını alacağız ki, 2023 hedeflerine topyekun kalkınmayla ulaşalım. Ve bunu Allah’ın izniyle başaracağız.”





















MUTLU SARIGÜL