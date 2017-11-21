Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “prestij caddeye” dönüştürülen Tevfik Temelli Caddesi’nde incelemelerde bulunup, cadde esnafları ile de sohbet etti.

1.2 kilometre uzunluğundaki caddede; 12 metre genişliğinde yol, 3 metre genişliğinde kaldırımlar, 2 metre genişliğinde cep otoparklar, 1.20 santimetre genişliğinde bisiklet yolları yapan Büyükşehir Belediyesi, cadde üzerine 400 adet akça, lale ve ıhlamur gibi ağaç türleri dikti.

50 YIL BOYUNCA…

Gezi sırasında Tevfik Temelli Caddesi’nde yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, caddenin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Başkan Çakır, “Tevfik Temelli Caddesi, Malatya’nın önemli ulaşım akslarından birisi. Caddemizi standartlara uygun hale getirdik. Burada altyapının tamamı baştan aşağı yenilendi. Yeni yağmur drenaj sistemi oluşturuldu. Ölçülebilir içme suyu sistemi yapıldı. Diğer kurumlarımız da burada altyapı şebekelerini yeniledi. Temelli caddemiz 50 yıl boyunca hizmet verecek kaldırım, peyzaj, aydınlatma uygulamaları, park yerleşim yerlerine kavuştu” dedi.

ŞEHİR KİMLİĞİ

Malatya genelinde “prestij cadde” çalışmalarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Çakır, “Malatya’nın bütün cadde ve sokaklarının büyük bölümünü yeniledik. Malatya güzel bir şehir kimliğine kavuştu. Gelecek yıl da 10–15 noktada bu çalışmalar devam edecek. Aslında Malatya’yı yeniden inşa ediyoruz. Buralara ek olarak gelecek yıldan itibaren yeni bulvarlar açacağız” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ