Malatya’yı İstanbul’a taşıdı

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ni marka yapan isimlerin başında gelen ve 27 yıl boyunca tıp merkezine büyük katkılar sunan Prof. Dr. Ramazan Özdemir, mesleğine İstanbul’da Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam ediyor.

Malatya’yı da gönlünde İstanbul’a götüren Özdemir, burada da sürekli Malatyalılar ile içe içe Malatyalılara hizmet etmeye devam ediyor. Malatya’yı her defasında özlemle andığını belirten Prof. Dr. Ramazan Özdemir, “Malatya hiçbir şekilde bırakılmıyor. Malatya’yı gönlümüzde getirdik. Zaten buradaki Malatyalı hemşerilerimizle yoğun bir şekilde iç içeyiz. Özlemle anıyoruz Malatya’yı, gerçekten unutulacak gibi değil” ifadelerine yer verdi.

Malatya’nın her yerinde hatıralarının olduğunu dile getiren Özdemir, “Arkadaşlıklarımız var dostluklarımız var bağlarımız var. Malatya’yı unutmak tabi ki mümkün değil. Malatya’yı özlüyoruz. Turgut Özal Tıp Merkezine olan bir sevgimiz, bağlarımız vardı. Onlar hep içimizde zaten. Hiçbir gün geçmiyor ki Malatya’dan Turgut Özal Tıp Merkezi’nden bahsetmeyelim. Burası da Malatyalıların yoğun olduğu bir yer. Çok yoğun bir şekilde Malatya’dan geliyorlar. Malatya’yı bırakmadık zaten, burada da hizmet ediyoruz Malatyalılara” şeklinde konuştu.

Malatyalıların kendisini hiçbir şekilde yalnız bırakmadığını belirten Özdemir, “Buradaki Malatyalı dostlarımız, arkadaşlarımız, işadamlarımız, hepsi ile iç içeyiz. Bazen geliyorlar “Hocam sanki bir kongreye gittiniz, sanki hiç ayrılmamışsınız gibi hissediyoruz” diyorlar. Başta çok zorluk hissettim. Çünkü insanlar gelip burada ağlıyordu, üzülüyorlardı. Malatya’dan gelenler böyle bir tepkide bulunuyorlardı. Şimdi alıştılar tabi. Bizmialem’de bir Malatyalı yoğunluğu, Malatyalı hasta yoğunluğu oluştu. Burayı da kendi hastanelerinden biri gibi görüyorlar” ifadelerini kaydetti.

Malatya’da yapmak istediği fakat yapamadığı projelerini İstanbul gerçekleştirmeyi hedefleyen Özdemir, şöyle konuştu:

“Bir büyük hastane projesi var. İnşallah bu yeni hastane kurulduğunda, belki biz yapmak istediğimiz şeyleri burada gerçekleştirebiliriz. Yapmak istediğimiz şeyleri burada da gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü yönetim bu konuda arkamızda her zaman. Ne yapmak istiyorsanız, elimizden ne geliyorsa onu yapalım diyorlar. Bu konuda çok çok iyi bir yönetimimiz var. Yine de gönül isterdi ki bu hayallerimizi kendi memleketimizde, Malatya’da oluşturalım. Burukluk var tabiki. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum ama buraya geldikten sonra Malatya’nın bizimle özdeşleştiğinin farkına vardık. İnsanlar bir şekilde bizim orada olmamızı istiyor. Yani Ramazan Özdemir eşittir Malatya olarak görüyor insanlar. Buda oldukça duygulandırıyor. Burukluk da oluyor.”

Aklı da gönlü de memleketi Malatya’da olan Özdemir, zaman zaman Turgut Özal’ın rüyasına girdiği belirterek, “Arada bir rahmetli Turgut Özal rüyama giriyor. Sanki bir şeyini bırakıp kaçmışız gibi bir his uyandırıyor. Sanki onun hedeflediği gibi bir Turgut Özal Tıp Merkezi projesini yarım mı bıraktık hissine kapılıyorum. Yani gün geçmiyor ki Turgut Özal ve Malatya’nın adı geçmesin” diye konuştu.