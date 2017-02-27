MAFSAD ile birlikte ortak etkinlik yapmak için bir araya geldiklerinin anlatan ANAFOD kurucu Başkanı Baytekin Kara, İstanbul’da yeni bir dernek olduklarını şu an 170 üyeleri olduğunu, her yıl üyelerle birlikte sergi açıp kitap bastıklarını söyledi. Kara, ayrıca Malatya’da MAFSAD’ın çalışmalarını yakın ettiklerinin derneklerinin davet edilmesinden dolayı mutlu olduğu dile getirdi.

Kara, konuşmasının devamında ise, “Malatya’yı ve sizleri ziyaret etmekten dolayı mutlu olduk. Çalışma alanlarımız ortak. Malatya’da tarihi mekanlar arasından güzel yere sahip” dedi.

STK’ların yüzde 2’lik bir kısmını fotoğraf derneklerinin oluşturduğunu ve bu yüzden bu derneklerin aralarındaki bağların çok kuvvetli olması gerektiğini söyleyen Kara, bundan sonra MAFSAD ile birlikte ortak etkinlik yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

MAFSAD Başkanı İnan Orhan da ANAFOD üyelerini MAFSAD’ta ağırlamaktan onur duyduklarını, bu etkinlikte ANAFOD üyelerinin sergi fotoğraflarından oluşan güzel bir fotoğraf sunumu ile “Kadın Gözünden Kadın” adlı güzel bir sunum izlediklerini, ANAFOD üyelerinin tecrübelerinden istifade ettiklerini, bu güzel sunum ve söyleşi için kendilerine teşekkür ettiklerini belirterek, bu güzel günün anısına ANAFOD üyelerine plaket ve hediyelik kayısı takdim etti. Dernek ziyaretinin ardından Aslantepe, Kervansaray, Ulucami ve Battalgazi’deki diğer tarihi yerleri ve akabinde MAFSAD üyeleri Celal Deniz ve Özgür Yıldız’la birlikte Arapgir’in tarihi ve doğal güzelliklerini gezen ANAFOD üyeleri, Malatya’yı çok sevdiklerini ifade ederek MAFSAD’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

TAHİR ÖZÇELİK