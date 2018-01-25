"MALATYA’YI CEMAATLERE PAY EDİYORLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba BUSABAH’ı ziyaret etti. Ziyarette gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, BUSABAH ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ederek bir hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TÜRKİYE YANLIŞ POLİTİKA İZLEDİ

Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekatına ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Türkiye maalesef kendi izlediği politikalar neticesinde buralara geldi. Bunun da altını çizmek lazım. Bugün Ortadoğu'nun bu halinin sebebi izlemiş olduğumuz yanlış politikalardır. Bu politikaların yanlış olduğu da bugün ortaya çıkmıştır. Afrin'de Türk askeri savaşıyor, şehit düşüyorsa bu politikaların sonucudur. Bu bir milli meseledir. Herkesin bu duyarlılıkla bakması gerekiyor. Bu herkesi ilgilendiren, bağlayan bir sorundur. Umarım Türkiye en kısa süre içerisinde bu işten sıyrılır” sözlerini kaydetti.

MALATYA BELEDİYESİNİN İMKANLARI BELLİ GRUPLARA PAY EDİLMİŞ DURUMDA

Malatya’da bir grubun faaliyetlerini de eleştiren ve iktidarın bu konudaki rolüne dair yorumda bulunan Milletvekili Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partisi dışında maalesef iktidar partisini eleştiren kimse yok. Buna Sivil Toplum Kuruluşları da dahil, esnaf odası da dahil yine ticaret odası da dahil, sağcı-solcu hiçbirini ayırmadan söylüyorum. Bunların görevi AKP'yi övmek. Malatya'da Meşale ile ilgili tartışma var. Görüyoruz, izliyoruz. Bunu biz gündeme getirdik. Dedik ki, insanlar inançlarını yaşayabilir, örgütlenebilir; buna itirazımız yok. Ama bu grupların siyasete müdahale etmesi, ülkeyi yönetme iddiasında bulunması veya Malatya'yı yönetme iddiasında bulunması doğru değil. Malatya da, Türkiye de paylaştırılmış durumda. Dün de söyledim, bugün de söyledim, yarın da söyleyeceğim: Malatya'yı bir grup yönetiyor. Kimin iş alacağını, kimin iş vereceğini bir grup yönetiyor. Malatya'nın ve Malatya Belediyesinin imkanları sadece belli gruplara pay edilmiş durumda. Kime? Ensar Vakfı'na, Türgev'e, Meşale'ye, İsmail Ağa Cemaatine. Yani sadece belli bir kesime emanet edilmiş durumda. Malatya'nın geleceği de bunlara emanet edilmiş durumda. Türkiye'de ünlenmiş vakıflara Malatya'nın teslim edilmesi doğru değil. Bu kabul edilemez bir şey. Bu memlekette sadece Ensar Vakfı'na bağlı kişiler yaşamıyor. Bu memlekette solcular da yaşıyor, Aleviler de, muhafazakarlar da yaşıyor. Malatya'yı tek bir tipe sokmaya çalışıyorlar. En çok milliyetçilerin itiraz etmesi lazım, onlar da ses çıkarmıyorlar. Bizim kendi öz değerlerimiz var. Bu coğrafyanın kimseden örnek alacağı ne kültür var ne de başka bir şey. Türkler dünyaya hoşgörüyü yaymıştır. Dünyanın hiçbir yerinde bir tane Ahmet Yesevi bulamazsınız, Niyazi Mısri bulamazsınız, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre bulamazsınız. Bunları övmemiz, yüceltmemiz lazım. Malatya'ya bakın sanki Vahabi zihniyetini örnek almış, sosyal ve kültürel anlamda bunları dayatıyorlar. Ama CHP dışında ses çıkaran yok. Örneğin bu konuda MHP ne düşünüyor? Veya bu konuda milliyetçiler ne düşünüyor? Bunlar bizim öz değerlerimiz. Yeşilyurt Belediyesi Rabia Parkı dikiyor. Bizimle ne ilgisi var. Mısır'da ortaya çıkmış. Bizim değerimiz falan değil. Bunlar doğru değil. Malatya kendine has kültürleri olan bir şehir. Kendine has şivesi, yemekleri olan bir şehir” şeklinde ifadelere yer verildi.

Ağbaba, “Milli Eğitim Bakanlığı bir karar alıyor. 4 yaşındaki çocukları hangi eğitimi aldığını bilmediğimiz hocalara emanet ediyor. Üniversite mezunu olması şart değil. 4 yaşındaki çocuğu hesaba koyarak protokol yapıyor. Bir vakıfla dernek protokol yapıyor, 3 yaşındaki çocuğu bu vakıflara emanet ediyor. Hocaları kim? Çocuklara tecavüz edenler. Türkiye bunu görmüyor mu?” diye konuştu.

TESLİM OLACAK DEĞİLİZ

MHP’nin kendisine yapılan sert eleştirileri de değerlendiren Ağbaba, “Bir siyasetçi bugün ne söylüyorsa yarın da onun arkasında durabilmeli. Dün AKP Genel Başkanına ‘Seni Yüce Divan'da yargılatmazsam namussuzum’ diyenlerin bugün o partinin çatısı altına girmesini doğal olarak eleştiriyoruz. ‘Bahçeli’ye Sarayın taşeron kadrosu verilmeli’ dedim. Bazı milletvekilleri de tepki gösterdi. Beni hedef gösteriyorlar, tehdit ediyorlar; onlara teslim olacak değiliz” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com