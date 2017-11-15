Malatya Gar sahasındaki mevcut yaya altgeçidi çalışmaları tamamlandı. İhale tarihinin 25 Ağustos 2016 olan altgeçidin ihale bedeli ise yaklaşık 2,5 milyon civarındaydı. Engelli vatandaşlar için asansörün de bulunduğu altgeçidin hizmete girmesiyle birlikte Yeşiltepe’den, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidiş ve gelişte zorlanmadıklarını dile getiren vatandaşlar BUSABAH gazetesine konuştular.

Mükemmel bir altgeçit yapıldığını dile getiren Özgül Turna isimli vatandaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

YETKİLİLER SESİMİZİ İŞİTTİ

Seslerini yetkililerin işittiğini ifade eden Turna, “Yeşiltepe’den Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek isteyenler rahatlıkla gidebiliyor artık. Önceleri gar kapısından geçiyor ve trenlerin arasından geçmek zorunda kalıyorduk. Bu da bazen tehlikeli oluyordu. Özellikle kadınlarımız buradan geçemiyordu. Bu da bazen üstgeçit ve altgeçit yapılması isteklerinin bulunulmasına neden oluyordu. Sesimizi yetkililer işitti. Mükemmel bir eser yapıldı. Her tarafı aydınlık, kamera sistemiyle gözetlenen, engelliler için asansörün bulunduğu ve ferah bir altgeçit yapıldı. Dakikada Yeşiltepe-İstasyon, İstayon-Yeşiltepe’ye kadar yürüyebiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KORKUSUZ BİR ŞEKİLDE GİDİP-GELEBİLİYORUZ

Artık dakikalarca otobüs beklemediklerini söyleyen Güler Öztürk ise, “Biz kadınlar istasyondan geçmeye korkuyorduk. Her bir trenin altından kalacağız, eteğimiz bir trene takılacak diye tedirgindik. Bazen kadınız diye bizi gar kapısından almıyorlardı haklı olarak. Ama şimdi güzel bir altgeçit yapıldı. Korkusuz bir şekilde gidip-gelebiliyoruz. Otobüse binip Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gerek kalmadı. Dakikalarca otobüs de beklemiyoruz artık. Eğitim ve Araştırma Hastanesi artık ayaklarımızın altında. Karşı tarafa anında gidebiliyoruz. Aydınlık, temiz ve çok güzel bir yer oldu” diye konuştu.

















MUTLU SARIGÜL