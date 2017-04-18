18 Nisan 2017 Salı

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Malatya’ya şehit ateşi düştü

Tunceli'de içinde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebatın bulunduğu Sikorsky S-70 tipi helikopter, bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle düştü.

18 Nisan 2017 Salı 22:14
Malatya’ya şehit ateşi düştü

 Enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, düşen helikopterdeki kişilerin tamamının şehit olduğunu bildirdi. Şehitlerden Polis Memuru Candaş Kaplan’ın Malatyalı olduğu, Polis Memuru Hasan Yıldırım’ın ise aslen Elazığlı olduğu ve Malatya’da ikamet ettiği öğrenildi. Acı haberi alan ailelerin ocaklarına ateş düştü… 

HABER MERKEZİ
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