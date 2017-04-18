Enkaza ulaşan arama kurtarma ekipleri, düşen helikopterdeki kişilerin tamamının şehit olduğunu bildirdi. Şehitlerden Polis Memuru Candaş Kaplan’ın Malatyalı olduğu, Polis Memuru Hasan Yıldırım’ın ise aslen Elazığlı olduğu ve Malatya’da ikamet ettiği öğrenildi. Acı haberi alan ailelerin ocaklarına ateş düştü…
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