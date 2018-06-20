Malatya’ya şehit ateşi düştü

Şehit olan sözleşmeli piyade onbaşı Ali Seydi Özdemir’in acı haberi, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki baba evini yasa boğdu.
Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere Köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda onbaşı Ali Seydi Özdemir şehit oldu. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Özdemir’in acı haberi, askeri yetkililer eşliğinde anne ve babasına verildi. Şehit Ali Seydi Özdemir’in 3 kardeşi olduğu öğrenildi.
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TAHİR ÖZÇELİK