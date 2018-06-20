Malatya’ya şehit ateşi düştü

Hakkâri’nin Çukurca ilçesine bağlı Uzundere Köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesi'nden inen askeri araçlara PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Piyade onbaşı Şehit Ali Seydi Özdemir'in Malatya'daki ailesine acı haberi ulaştı.