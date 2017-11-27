27 Kasım 2017 Pazartesi

Malatya'ya 'Minibüs evleri' yapılıyor

Malatya'da minibüs merkez ve son duraklarında 'minibüs evleri yerleri' kuruluş aşamasına başlandı. Malatya minibüsçü esnafı için 25 minibüs hattının son duraklarına yapılacak olan evler için çalışmalara başlandı ve devam ediyor.

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:22
Malatya'ya 'Minibüs evleri' yapılıyor

  Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mesut İnce, minibüs evleriyle ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Minibüs merkez durakları ve minibüs son duraklarında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Ali Yıldırım, Zabıta Daire Başkanı Sayın Nurhan Demir, Ulaşım Daire Başkanı Sayın Zeki Soyak, Toplu Taşıma Şube Müdürü Sayın Mehmet Kayış ve Trafik Hizmetleri Şube Müdürü Sayın Hasan Şişmanın saha çalışmaları sonucunda son durak minibüs evleri yerleri ve kurulum aşamasına başlanmıştır" şeklinde konuştu.

25 MİNİBÜS HATTININ SON DURAĞINA…
  Malatya'da ki 25 minibüs hattının son duraklarına araç sayısına uygun minibüs evleri yapılacağını söyleyen Başkan İnce, "İlk kurulum Koyunoğlu Durağı'na başlanarak bitim aşamasındadır. Ayrıca Cezmi Kartal Kapalı Otopark yanı minibüs durakları yenilenerek modern bir yolcu durakları haline getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan İnce, minibüsçü esnafların hak ettiği hizmetleri yapılmasında her zaman şoför esnafının yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti.

SELAHATTİN BAYRAK
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