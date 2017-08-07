“Sizler, 16 Nisan’daki duruşunuzla rahmetli Özal’ın ‘büyük Türkiye’ hayaline, başkanlık sistemi hedefine de sahip çıkmış oldunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı oy oranıyla bizi desteklemiş olan Malatya’nın şimdiden 2019’a hazır olduğunu görüyorum fakat 2019’da yüzde 70 Malatya da yetmez. Bu oranı çok daha ileri seviyelere taşıyacağınıza inanıyorum. 2019’da tüm Türkiye’ye örnek olacak, tüm dünyaya mesaj verecek kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

MALATYA’YA MAHCUP OLMAYACAĞIZ

Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönüller coşturur ay ile güneşin. Gerçekten Malatya’nın şu eşsiz manzaranın benzerini bulmak mümkün değil. Malatya bizi bu güne kadar hiç mahcup etmedi. Biz de inşallah Malatya’ya hiç mahcup olmayacağız.

YILDAN YILA YAPILAN YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanlığım döneminde dördüncü defa Malatya’ya gelmenin, sizlerle birlikte olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Malatya’ya her gelişimde toplu açılış törenlerinde şehrimizi çeşitli hizmetlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. 2015 yılı şubat ayında 239 milyon liralık, 2016 yılı Mayıs ayında 460 milyon liralık, 2017 yılı Şubat ayında 1 milyar 162 milyon liralık eser ve hizmetin açılışını yaptık. Bugün de çeşitli kamu kuruluşlarımıza ve belediyelerimize ait 375 milyon liralık eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Eğitimde anaokulu, pansiyon, spor salonu ve atölye olarak birçok eser var. Bunun dışında bin 600 kişilik Eşref Bitlis Yükseköğretim Yurdu’nun açılışını yapıyoruz. Açılış yapmış olduğumuz tesisler arasında bulunan ve 120 milyon liralık 27 bin tribün kapasiteli stadyumun da açılışını yapıyoruz.

ŞİMDİ GÜÇLENME ZAMANI

Belki haberi olmayanlar vardır. Buradan müjdeliyorum; Malatya kayısısı 7 Temmuz 2017 tarihinde Avrupa Birliği tarafından Coğrafi İşaret olarak tescillendi. Bundan sonda dünyanın her yerinde Malatya kayısısı koruma altında. Yapılan tescille birlikte buranın kayısısına Malatya dışında kimse sahip çıkamayacak. Lisanslı depoculuk üreticilerimize kuru kayısılarını en ideal şartlarda muhafaza etme imkanı sağlayacak. Böylece kimse güvenli depo bulamadığı için ürününü erkenden ve ucuz elden çıkarmak zorunda kalmayacak. Bu alavere dalaverecilere kayısınızı vermeyin. Lisanslı depoculuğa verilen teşviklerden de Malatyalı kayısı üreticilerimiz faydalanma imkanını elde edecek. Hani herkes altın arar ya Malatya, altını ağaçta kayısı olarak zaten bulmuş durumda. Şimdi bunu en iyi şekilde kullanma, tanıtma, pazarlama, marka değerini güçlendirme zamanıdır.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ