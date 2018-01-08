Başkan Aktaş, Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) üyeleriyle bir araya geldi. Tahtakale’deki dernek merkezinde BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda konuşan Başkan Aktaş, Bursa ve Uludağ’a dair düşüncelerini dile getirdi. Alinur Aktaş, yenilenmiş ve revize edilmiş ekiplerle beraber Bursa’ya daha çok hizmet etmek ve şehri daha iyi noktalara taşımaktan başka gayelerinin bulunmadığını söyledi. Konuşmasında Bursa’nın değerlerine değinen Başkan Aktaş, yeni dönemde Uludağ’ın hem bakanlık hem de Büyükşehir tarafından yapılan yatırımlarla birlikte İsviçre’nin Davos şehriyle yarışır duruma geleceğini söyledi. Uludağ’ın vizyonunun Bursa’nın vizyonu olduğunu, dolayısıyla dağa yapılacak her türlü yatırımın özünde Bursa’ya yansıyacağını söyleyen Aktaş, “İsviçre’nin Davos şehri var, biliyorsunuz. Yıllardır konuşuluyor. Dün orman bakanımız şöyle bir taahhütte bulundu. ‘İnşallah, Uludağ’da Ocak 2019’da yaptığımız yatırımlarla beraber cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dünya liderlerinin katılacağı bir zirve gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk” diye konuştu.

KÜLTÜRLER ARASINDA KÖPRÜ…

BİLDEF Başkanı Mustafa Dursun ise federasyon olarak birlik ve beraberlik duyguları içerisinde Bursa’nın huzur ve güvenliğine katkıda bulunduklarını söyledi. Anadolu’yu ve Osmanlı’nın ayak bastığı Balkan coğrafyalarını karış karış gezdiklerini, kültürler arasında köprü kurduklarını ifade eden Dursun, “Şimdiye kadar Çorum, Niğde, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya, Malatya, Karaman ve Bitlis illerimize geziler düzenleyerek, Bursa’daki kardeşlik bağlarını oralara taşımaya aracılık ettik. Aynı zamanda Saraybosna, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan ve Karadağ gibi atalarımızın ayak bastığı coğrafyalara da gezilerek düzenleyerek, kardeşlik bağlarımızı geliştirdik. Bu tür gezileri önümüzdeki aylarda da devam ettireceğiz. Hakkari’den Edirne’ye tüm yurdu dolaşarak, birlik ve beraberliğimizi bütün yurda yaymaya çalışacağız” açıklamalarını yaptı.

İHA