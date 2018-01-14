Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın Malatya,Adıyaman çok bulutlu yağmurlu,Elazığ çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu,Bingöl,Tunceli çok bulutlu karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik azalma beklenmektedir" denildi.Rüzgarın orta kuvvette eseceğini de bildiren merkez, sis, pus, don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.



İHA