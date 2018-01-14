14 Ocak 2018 Pazar

MALATYA’YA KAR UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Malatya, Adıyaman'da yağmur, Elazığ'da karla karışık yağmur, Tunceli ve Bingöl'de ise hafif kar yağışı beklendiğini bildirdi.

14 Ocak 2018 Pazar 17:13
MALATYA’YA KAR UYARISI

  Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada;" Bölgemizde havanın Malatya,Adıyaman çok bulutlu yağmurlu,Elazığ çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu,Bingöl,Tunceli çok bulutlu karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik azalma beklenmektedir" denildi.Rüzgarın orta kuvvette eseceğini de bildiren merkez, sis, pus, don ve buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

İHA
Anahtar Kelimeler: HAVA DURUMUBusabah

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