Malatya’ya hizmet etmekten başka amacım yok

27'nci dönem milletvekilliği için çalışmalarına devam eden MHP'nin 1'inci sıra adayı Fendoğlu, beraberindekiler ile birlikte Darende'yi ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden MHP'li Fendoğlu, ardından Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince'yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Fendoğlu, milliyetçi, vatanını, bayrağını ve milletini seven insanların 15 Temmuz gibi bir tuzak karşısında tek yürek olup bu tuzakları bozduğunu, Cumhur İttifakının bu tuzakları bozacağının en büyük emaneti olduğunu söyledi. Kaymakam Zengince de, 24 Haziran seçimlerinin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fendoğlu ve beraberindeki MHP'liler ardından Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser'i ziyaret etti. Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından mahalle meydanında bulunan çay bahçesinde toplanan mahallelilerle sohbet etti.