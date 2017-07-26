AK Parti Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar ve Taha Özhan dün Malatya Valisi Ali Kaban’ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinden dolayı ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundular. Malatya Valisi Ali Kaban, milletvekilleri kapıda karşılarken, ziyarette ilk konuşmayı AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar yaptı.

Malatya Valisi Ali Kaban’ın Malatya’ya teşrifinden dolayı ziyaret etmek istediklerini dile getiren Milletvekili Yaşar, bu ziyaretin biraz da geciktiğini söyledi.

BİZİM İÇİN BİR ŞANS

Malatya Valisi Ali Kaban’ın Malatya’ya gelişinden duydukları memnuniyeti dile getiren Milletvekili Yaşar, “Daha önce görüşmelerimiz oldu ama sizin huzurunuzda resmiyete dönüştürelim dedik. Sayın Valimizi ziyaretimizden dolayı çok memnunuz. Sayın Valimizin Malatya’ya gelişinden dolayı memnunuz. Malatya yeni bir değer kazandı. Yeni bir ivme kazanacak inşallah. Malatya’nın bütün aktörlerinin işbirliğiyle Malatya’nın geleceğine ciddi katkılar yapacağımıza inanıyoruz. Bunun için Sayın Valimiz Ali Kaban; bizim için bir şans, bir imkan. Malatya bu imkanı en iyi şekilde değerlendirecektir. Yerel yönetimiyle, iş dünyasıyla, üniversitesiyle, bütün aktörleriyle el ele, işbirliği halinde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah iyi şeyler olacak diye düşünüyoruz. Malatya bunu hak ediyor ve Malatya’nın bu hak ettiği imkanı başarıyla elde etmesi için, elinde yeterli insan kaynağı var, yeterli fırsat ve imkan var. Bunu hep birlikte değerlendirerek daha iyi, daha güzel Malatya’ya erişeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZHAN TEBRİK ETTİ

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan ise, “Sayın Valimizi tebrik ediyorum. Görev aldığı için, Malatya’mıza geldiği için ayrıca memnunuz. Başarılarıyla tanıdığımız bir valimiz. O başarılarının burada da devam etmesini istiyoruz. Malatya 15 Temmuz darbe sürecinde zor günler yaşadı. Darbenin geri püskürtülmesinde şehir bütün kurumlarıyla ciddi emekler verdi. Şimdi taşlar yerine oturuyor. İnşallah Sayın Valimizle de çok daha derli, toplu bir şekilde bütün unsurlarıyla beraber verimli bir çalışma olur” ifadelerine yer verdi.

ALLAH UTANDIRMASIN

Son olarak söz alan ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Malatya Valisi Ali Kaban da, “Sayın vekillerimin ziyaretlerinden ve güzel sözlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ifade edildiği gibi Malatya gerek tarihteki yeri gerek bu topraklardaki kültüre yaptığı katkı gerek siyaset içerisinde yetiştirdiği büyük değerleriyle gerekse ekonomik anlamda elinde tuttuğu değerlerle çok daha güzel yerlere layık bir şehir. Bu şehir bütün var oluşuyla, bütün kültürüyle, bütün ekonomik imkanlarıyla 21. Yüzyılda da daha güzel yerlere gitmeye aday. Biz de buna bir katkıda bulunabilirsek bizim için ne mutlu. Malatya’ya hizmet etmek bir şereftir. Biz de inşallah bu şerefi yerine getirmek suretiyle buradan ayrılırken bu şerefle ayrılacağız. Allah utandırmasın” diye konuştu.













MUTLU SARIGÜL