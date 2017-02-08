Malatya’daki mevcut demir yolunun hızlı tren projesine uygun olmaması nedeni ile yeni bir demir yolu hattının yapılacağını belirten Vali Toprak, böylelikle hem seyahat süresinin azalacağını hem de motorlu taşıt trafiğinde rahatlama sağlanacağını söyledi. Vali Toprak, proje kapsamında 35 adet tünel, 18 adet viyadük, 13 adet köprü ile birlikte Yazıhan, Hekimhan ve Malatya istasyon binalarının revize edilerek kullanılmasının planlandığını açıkladı. Hızlı tren projesi ile ilgili olarak Çevresel Etki Değerlendirme başvuru dosyasının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulduğu bilgisini veren Vali Toprak, “Çevresel Etki Değerlendirme başvuru dosyası çevresel etki değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve uygun bulunmuş olup, projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamıştır” dedi.

Toprak, Çevresel Etki Değerlendirme süreci tamamlanana kadar süreç ile ilgili her türlü bilgi ve projeye ilişkin görüşlerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne veya direkt olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilebileceğinin altını çizerek, projenin Malatya için hayırlı olmasını diledi.

İHA