Yönetmen Haydar Işık, Nisan ayında vizyona girecek olan “Oku” Sinema Filmi ve Malatya’da çekmeyi düşündüğü yeni bir sinema projesi hakkında bilgiler verdi. Bir kafede düzenlenen kahvaltı programıyla kameraların karşısına çıkan Işık, “Oku” filmini Sinop’un Boyabat ilçesinde çektiklerini söyledi.

BÜTÜN TÜRKİYE’DE VİZYONA GİRECEK

“Oku” filminin bir korku filmi olduğunu dile getiren Işık, “Fakat içeriğinde çok önemli mesajlar içeren bir film. Ama filmin içeriği ile ilgili çok fazla bilgi vermiyoruz, gizli tutuyoruz. Çok kısa bir şey söyleyecek olursak Allah'a inanmayan bir gencin yaşadıklarından sonra, gerçek hazineyi bulması ile ilgili bir konu. Yani, Kur’an-ı Kerim'i gerçek hazine 'İkra' onu bulmasıyla ilgili bir şey. İnşallah güzel bir proje olacak ve hedefine de inşallah ulaşacak. İnşallah bütün Türkiye'de de vizyona girecek” şeklinde konuştu.

MAYIS GİBİ STARDINI VERECEĞİZ

Malatya’da da bir film çekimi yapacaklarını açıklayan Işık, şunları kaydetti:

“Ben Malatyalı olduğum için ve Malatya'dan da 4 tane arkadaşımızı oyuncu olarak aldık. İnşallah Nisan-Mayıs gibi de vizyona girecek. Filmin yayılmasını destekleyin. Bizim için önemli çünkü. Malatya bizim kalemiz. Biz öyle düşünüyoruz. Aslında İstanbul'da bile lansman yapmadık, Malatya'da yaptık. Ben hepsini önce Malatya'da yapıyorum. Benim için Malatya önemli. Memleketim ve şöyle bir hedefimiz de var. Kısmetse inşallah bu defa kendi imkânlarımızla Malatya'ya bir film yapacağız. Onun da Mayıs gibi stardını vereceğiz. Şu anda onun alt yapısını oluşturuyoruz. İnşallah Mart- Nisan gibi de bu film vizyona girdikten sonra bu film için Malatya’da onun çekimlerine başlayacağız. Allah nasip ederse planladığımız bu.”

MUTLU SARIGÜL