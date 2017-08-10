Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, DSİ Şube Müdürlüğü binasına ani bir kararla Orman İşletme Müdürlüğü ve Meteoroloji Müdürlüğünün de yerleştirileceğinin açıklanmasının anlaşılamaz olduğunu belirtti. Ağbaba, ben yaptım oldu anlayışının Malatya’da yarattığı sonuçlardan ders almayanların inatla aynı tavrı sergilediklerini ifade etti. Malatya’nın başta kayısı olmak üzere çok çeşitli meyve ürünlerinin üretildiği, bölgenin en önemli tarım kentlerinde biri olduğunu belirten CHP Milletvekili Ağbaba, “Sadece 7 milyona yakın kayısı ağacı bile düşünüldüğünde Malatya’nın sulama konusunda ne kadar hassas bir şehir olduğu değerlendirilecektir. Malatya’da kayısının yanı sıra, elma, ceviz, armut, kiraz, çilek gibi çok farklı türden meyve üretilmekte, Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır” dedi.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA’NIN HAKKI

“DSİ Bölge Müdürlüğünün sulama, gölet, baraj gibi önemli yatırımların yer aldığı, bölgenin en önemli tarım arazilerine sahip Malatya’da değil de başka bir şehirde bulunması yıllardır tartışılmaktadır” diyen Veli Ağbaba, “Türkiye genelindeki 15 DSİ bölge müdürlüğüne bağlı şube müdürlükleri içinde, personel, makine parkı, hizmet sorumluluk alanı ve yatırım miktarı bakımından en büyük şubesi olan ve bu özellikleri nedeniyle Malatya’da bölge müdürlüğü kurulması gerektiği sürekli dillendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

4 KATLI BİNADA 3 KURUM

Milletvekili Ağbaba, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:

“Battalgazi Belediyesi tarafından Topsöğüt bölgesinde Türkiye’nin en büyük ‘DSİ Şube Müdürlüğü’ olan DSİ Malatya Şube Müdürlüğü için, yeni hizmet binası yaptırılmakta olup, Battalgazi Belediyesi tarafından Türkiye’de örneği olmadığı açıklanan hizmet binasına Orman ve Su İşleri Bakanlığının talimatıyla Orman İşletme Müdürlüğü ve Meteoroloji Müdürlüğünün de yerleştirileceği öğrenilmiştir. Yapılan hizmet binasının bir katın yarısına Meteoroloji Bölge Müdürlüğü,1,5 katına Orman İşletme Müdürlüğü, 2 katına ise Devlet Su İşleri Malatya Şube Müdürlüğünün taşınmasının istendiği belirtilmektedir.”

MECLİS BAŞKANI 5 MİLYONLUK ARACA BİNERKEN

“Malatya yatırımlar konusunda Hükümetten hiçbir zaman istediği desteği alamamıştır” diyen Veli Ağbaba, “4 katlı binaya 3 kurumu yerleştirmek AKP’nin Malatya’ya üvey evlat gözüyle baktığının da göstergesidir. Meclis Başkanına 5 milyon liralık araba alınınca susanlar, konu Malatya olunca hemen tasarruf politikasına sarılıyorlar. Tasarrufu hep Malatyalı mı yapacak?” dedi.

ORMAN VE METEOROLOJİ MÜDÜRLÜKLERİNİN YERİ NE OLACAK?

Ağbaba konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından cevaplandırılmasını istemiyle TBMM Başkanlığına bir de soru önergesi verdi. Ağbaba önergesinde; “Türkiye genelinde hizmet sorumluluk alanı, yürüttüğü projeler ve yatırım miktarı bakımından en büyük şubesi olan Malatya’ya önümüzdeki dönemde bölge müdürlüğü kurulması düşünülmekte midir? En büyük şubeye değil de daha küçük şubelere bölge müdürlüğü kurulmasının amacı nedir? Battalgazi Belediyesi tarafından bölge müdürlüklerinde bile olmayan nitelikte yapılan hizmet binasına son anda 2 kurumun daha yerleştirilmesine neden ihtiyaç duyulmuştur? Yapılan bu tasarrufla ileride bölge müdürlüğü olabilecek DSİ Malatya’nın önünün kesilmek istendiği iddiaları doğru mudur? DSİ binasına nakledilecek olan Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile Meteoroloji Müdürlüğünün mevcut binaları ne amaçla kullanılacaktır? Hangi sebeple kurumlar tek bir yere toplanmaktadır? 3 kurumun birada hizmet vermesi planlanıyordu ise neden en başından itibaren böyle bir bina yapılmamıştır? Tek bir kurum için yapılan binada 3 kurumun sağlıklı bir şekilde hizmet verebileceği düşünülmekte midir? Her birinin ayrı ayrı çok sayıda hizmet aracı olan 3 kurumun makine, teknik, ekipman ve araçlarının yeni binaya sığacağı düşünülmekte midir?” sorularını yöneltti.

MALATYA DENEK OLARAK KULLANILIYOR

Ağbaba, Bakan Eroğlu’na 3 kurumun toplam personel sayısının 400’ü bulacağını belirterek, “Her katta 100 personelin çalışmasını istemek çok yanlıştır. Türkiye’nin hangi şehrinde DSİ, Orman ve Su İşleri ve Meteoroloji il müdürlüğü aynı binada hizmet vermektedir? Şayet yok ise Malatya neden denek il olarak seçilmiştir?” dedi. Ağbaba, Bakan Eroğlu’na soruların devamında; “Şayet bina büyükse Battalgazi Belediyesi neden daha fazla para harcamıştır? Bina DSİ’ye göre yapıldıysa neden iki kurum daha aynı binaya taşınmaktadır? DSİ Müdürlüğünün yaklaşık 250 çalışanı olduğu belirtilmektedir Yapılan binanın mevcut il müdürlüğü göz ününe alınarak yapıldığı düşünülür ise 250 kişilik binaya 400 ün üzerinde personelin yerleştirilmesinin vatandaşa hizmet sunma noktasında yaratacağı sorunlar düşünülmekte midir? Türkiye’nin hangi şehrinde DSİ, Orman ve Su İşleri ve Meteoroloji il müdürlüğü aynı binada hizmet vermektedir? Şayet yok ise Malatya neden denek il olarak seçilmiştir? Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmini yapabilmesi için araç gereçleri ve rasat işlemlerinin yeni binada yapılıp yapılmayacağı incelenmiş midir? Orman ve Su işleri Müdürlüğünün mevcut binasına geçtiğimiz yıl 1 Milyon liraya yakın para harcayarak tadilattan geçirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise vatandaşın cebinden giden 1 milyon lira ne olacaktır?”

HABER MERKEZİ