07 Ağustos 2017 Pazartesi

Malatya'ya büyük hizmetler yapılacak

Malatya Valiliği ziyaretinde konuşan, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, yeni dönemde Malatya’ya büyük hizmetlerin yapılacağına yürekten inandıklarını söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:42
Malatya'ya büyük hizmetler yapılacak
  Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, Türkiye Gazetesi Bölge Müdürü Celal Koyuncu ile birlikte Malatya Valisi Ali Kaban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette bir konuşma yapan Kapan, kendilerini ağırladıkları için Kaban’a teşekkür ederek, “Biraz gecikmeli de olsa, Valimize ‘Hayırlı olsun’ demeye geldik. Ali Kaban’ın Malatya Valisi olarak atanmasından dolayı büyük sevinç içindeyiz. Bu dönem Malatyamıza büyük hizmetlerin yapılacağına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Ali Kaban ise Kapan’ı çok uzun yıllardır tanıdığını söyledi.
Ziyaretten dolayı Kapan’a teşekkür eden Vali Kaban, Malatya’ya güzel hizmetler yapmak için gayret edeceklerini kaydetti.
İHA
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