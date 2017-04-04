Her baharda kayısı bahçeleri sayesinde bembeyaz bir görüntüye bürünen Malatya, bu yıl da yavaş yavaş beyaz gelinliğini giymeye başladı. Bahar havasının kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle beraber eşiz güzelliğe sahip kayısı çiçekleri açtı.

FOTOĞRAFÇILARIN GÖZDESİ

Kenti güzel bir görüntüye bürüyen kayısı çiçekleri, fotoğrafçıların da dikkatini çekiyor. Her yıl kayısı çiçeklerinin açma sezonunda kentin değişik yerlerinde fotoğraflar çektiklerini söyleyen fotoğrafçılar, bazı çiftlerin evlenmek için sırf bu sezonu bekledikleri ve düğün fotoğraflarını bu eşsiz manzaralar ile birleştirdiklerini söylediler.

TEDBİRLER HAZIR

Öte yandan kayısı çiçeklerinin açmasıyla beraber çiftçilerin de tedirginliği başladı. Don riskine karşı tedbirlerini hazırlayan çiftçiler, dolu yağışının olmaması için dua ettiklerini belirtiyorlar. Kayısının verimini ve kalitesini düşüren bu doğa olaylarına karşı Meteoroloji de gerekli uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Bilindiği geçtiğimiz günlerde Akçadağ’da dolu yağışı olmuş, çiftçi hayal kırıklığına uğramıştı.











SELAHATTİN BAYRAK