AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirdi. Bir restoranda düzenlenen ve 2018 yılı hedeflerinden de bahsedilen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık dışında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları başkanları, ilçe başkanları ve gazeteciler yer aldı.

Kahvaltıdan sonra ilk sözü İl Başkanı Hakan Kahtalı aldı. 2018 için daha büyük hedefleri bulunduğunu ifade eden Başkan Kahtalı, 2017 içinde en önemli olaylardan birisini ise 900 bin üzerindeki kişiye taşeron kadrosunun verilmesi olduğunu söyledi.

NET GÖRÜLÜYOR!

Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan ve buna rağmen terör örgütleriyle mücadele içerisinde olduğunu vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Ülkemiz üzerinde oynanan birçok perde gerisi oyunların aralandığı artık bazı şeylerin biraz daha net görüldüğü bir süreçten geçiyoruz” diye konuştu.

Son olarak söz alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Öznur Çalık ise, konuşmasına dünyadaki gelişmelerle başladı. Milletvekili Çalık, “Kudüs konusunda devlet ve millet olarak gereken adımları attık ve atmaya devam edeceğiz. Bundan sonra atılacak adımlarda da herkes hem Türkiye'yi hem de Müslüman coğrafyasını yakın takip etsin” diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE ETTİK

Daha sonra Türkiye gündemini değerlendiren Milletvekili Çalık, 2017 yılının en önemli hadisesinin 16 Nisan'daki yapılan oylamayla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi olduğunu belirtti. Türkiye’nin büyümesi devam ederken terörle mücadele edildiğini de dile getiren Milletvekili Çalık, “Terör örgütleri içerisinde FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C’yle mücadelelerimize devam ettik. 2017 yılında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar, terör örgütlerine çok ciddi manada darbe vurdu. Bu darbeler, terör örgütlerinin bundan sonra ayağa kalkamayacağının en önemli göstergelerinden biri” dedi.

2018 BÜTÇEMİZ 762 MİLYAR TL'YE ÇIKARILMIŞ VAZİYETTE

Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ifade eden Milletvekili Çalık, “Türkiye ekonomik olarak büyümeye gelişmeye devam etmekte. Ülkemizin 2017 yılının 3. Çeyreğinde ekonomimiz yüzde 11,1 oranında büyümüştür. Temel hedefimiz bu büyümenin korunması ve sürdürülebilmesidir. Özellikleri Kredi Garanti fonunun 200 milyar TL’ye aşkın Kredi kullandırma hacmine ulaşması, yatırım ve yönetim teşviklerinin sürdürülmesi, istihdam seferberliği, tarım üretimin desteklenmesi, enerjide dışa bağımlılığının düşürülmesi, hidroelektrik, güneş ve rüzgar yatırımlarının güçlenmesi temel hedeflerimiz arasında. Bürokrasinin azaltılması hedeflerimiz arasındadır. Yine e-devlet uygulamalarının başlatılması ve İnternet ortamında iş olanaklarının artırılması da yine 2018 hedeflerimiz içerisindedir. Türkiye ekonomisinin yüzde 11.1 büyümesi ile birlikte milli gelirimiz 230 milyar dolardan, 861.6 milyar dolara, 2017 rakamları ile yükselmiş vaziyette. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesine dönüp baktığımızda 2002 yılında sadece 119 milyar bütçemiz varken şu anda 2018 bütçemiz tam 762 milyar TL'ye çıkarılmış vaziyette. Bu bütçe 762 katrilyonluk bütçe 2002 bütçesinin 7 katından fazla artışa vesile olmuştur. 2002'de vergi gelirlerinin tam yüzde 86’ sı faize gidiyordu” şeklinde konuştu.

16.1 KATRİLYONLUK YATIRIMI BULUŞTURDUK

“Taşerona kadro dedik ve sözümüzü tuttuk. Taşerona kadrolarımızı 90 gün içerisinde yapılacak düzenlemelerle vermiş olacağız” diyen Milletvekili Çalık, Malatya gündemini de paylaştı. Milletvekili Çalık şunları kaydetti:

“15 yıllık tarihimizde Malatya’mız da yaklaşık 16.1 katrilyonluk yatırımı buluşturduk. Öncelikle Genel seçimlerde yerel seçimlerde referandumda ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Malatya AK Parti'ye tam destek verdi. Her defasında Türkiye'nin ilk 5, bazen ilk 6 ile arasına girdi. Bu vesileyle AK Parti'ye Malatya'nın vermiş olduğu destek bizim için çok kıymetliydi. Bu Kıymet çerçevesinde de biz bize oy versin vermesin Malatya'nın her köşesine yatırımı ve hizmeti Türkiye'de olduğu gibi götürdük götürmeye de devam edeceğiz. Özellikle Malatya’mızdaki 2017 yılında tamamlanan yatırımlardan bahsetmek isterim. Malatya'da 2017 yılı içerisinde tamamlanan açılan yatırımların toplam değeri 1 milyara yakın. Bu 1 milyarlık sadece somut yatırımların bedeli. Bunun içerisinde yerel yönetimlerimizi, ilçe belediyelerimizi dahil ettiğiniz takdirde bu rakamın çok daha fazla olacağını sizlerle paylaşmak isterim.”

Eğitimle ilgili yatırımları da sıralayan Milletvekili Çalık, “Eğitim en önemli amacımız ve hedefimiz. Türkiye'nin en önemli bütçesini eğitimi ayırdık” dedi.

SARSAP TÜNELİ VE KÖPRÜSÜNÜN AÇILIŞINI YAPTIK

Ulaşım için yapılan çalışmaların Malatya için önemli olduğunu söyleyen Milletvekili Çalık, “Ulaştırmada yapmış olduğumuz çalışmalar Malatya için çok önemliydi. 2017 yılında Karahan Tüneli’ne yaklaşık 214 milyon yatırım bedeli olan bu tüneli, milletimizin hizmetine sunduk. Çebiş Tüneli dedik ve Çebiş Tüneli'nin açılışını Ulaştırma Bakanımız da birlikte açtık. Sarsap Tüneli ve köprüsünün açılışını yaptık. Yol çalışmalarımızın açılışlarını da 2 bin asfaltlama yaklaşık 913 kilometrelik asfalt yollarımızın hizmete sunumunu da 2017 yılında yaptık” diye konuştu.

ONKOLOJİ HASTANESİNİ 2018’DE AÇALIM İSTİYORUZ

“Sağlık alanında Akçadağ sağlık evimizden, Malatya Devlet Hastanesine kadar yatırımlar devam etti” diyen Milletvekili Çalık, “Nitelikli yatak oranımızı yüzde 65'e, toplam yoğun bakım yatak sayısını 274e çıkardık. Ambulans sayısını 9’dan 64’e, 112 Acil istasyon sayısını 8’den 11’e, Emar cihazı 2002'de hiç yoktu şu anda 14’ e çıkarmış vaziyetteyiz. Büyük projeleriniz Malatya Devlet Hastanesi yaklaşık 104 milyon bedelle Darende Devlet Hastanesi, Hekimhan Devlet Hastanesi, Arapgir Devlet Hastanesi, Yazıhan Devlet Hastanesi, Doğanşehir, Pütürge Akçadağ devlet hastaneleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Karaciğerini Nakil Enstitümüz çok önemli bir yatırımdır. Onkoloji hastanemizi Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya gelişi ile birlikte ondan aldık sözünü ve sonrasında Kalkınma Bakanlığımızdan almış olduğumuz destekle yaklaşık 90 milyonluk yatırımı Malatya’mıza, İnönü Üniversitesi bünyesinde temelini attık. 2018 yılında hizmete açalım istiyoruz” şeklinde konuştu.

MALATYA'NIN TARIM ŞEHRİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Milletvekili Çalık, sulamayla ilgili de konuşarak, “2020'de bitecek olan Yoncalı Barajı'nın depolama ve sulaması 2020 yılında devam edecek. Kuruçay, Darende, Hekimhan, Karadere, Kuluncak, Bıcır, Turgut Özal, Kuluncak ,Karaçayır, Beylerderesi Göleti, Akçadağ Taşevler Göleti, Kurşunlu Göleti, Hekimhan Karamahmut Göleti ve Doğanşehir Elmalı Göleti ne bitim tarihleri de 2018 yılında milletimizin hizmetine sunulacak. Malatya'nın tarım şehri olduğunu biliyoruz bu vesileyle de sulama ile alakalı yaşadığımız sorunları Ankara'da Orman Su İşleri bakanımız Veysel Eroğlu ile bürokratları ile defaten görüştük. İnşallah Veysel Eroğlu Bakanımız 2018'in ilk iki ayında Malatya'da olacak. Malatya'nın sulamasını tamamen çözümü için kapalı devre sulama sistemine geçilmesi için oradan tekrar el damlama sulama sistemine geçilmesi için takibi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

MALATYA’MIZ KUZEY ÇEVREYOLU’NU DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

2001 yılında Malatya Çevreyolunun bitirileceğini kaydeden Milletvekili Çalık, “Malatya Çevreyolu’muzun bitirmesi 2021. İnşallah 2017 yılında Çevre Yolu’nun yaklaşık 54 kilometrelik yolumuzun 337 milyon bedelle sadece anayol diğer yolları da eklediğimizde 500 milyona kadar çıkan bütçeyle temelini attık. Malatya’mız Kuzey Çevre yolunu dört gözle bekliyordu 2017 yılından temelini attık, 2021 yılında da milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. Kömürhan Köprüsü ve tüneli yaklaşık 160 milyon bedelle 2018 yılında tamamlanmasını bekliyoruz. Üniversiteye bir köprülü kavşak istedik. Köprülü Kavşağımızı da 2018 yılında milletimizin hizmetine sunacağız. Yaklaşık 170 milyon bedel ile yapıyoruz” şeklinde konuştu.































MUTLU SARIGÜL