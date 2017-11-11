Bu kapsamda önemli söyleşi, film gösterimleri, sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapacak olan MalatyaPark, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Uluslararası Malatya Film Festivali’nin önemli sponsorlarından olduğundan dolayı Festival Açılış Töreninde Plaket ile onurlandırıldı.
MalatyaPark’ta festival kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle dolu dolu günler geçirilecek.
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