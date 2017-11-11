11 Kasım 2017 Cumartesi

Malatyapark’a plaket verildi

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 7. Uluslararası Malatya Film Festivali’nin önemli etkinliklerine ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

11 Kasım 2017 Cumartesi 12:17
Malatyapark’a plaket verildi

  Bu kapsamda önemli söyleşi, film gösterimleri, sosyal sorumluluk projelerine ev sahipliği yapacak olan MalatyaPark, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Uluslararası Malatya Film Festivali’nin önemli sponsorlarından olduğundan dolayı Festival Açılış Töreninde Plaket ile onurlandırıldı.

MalatyaPark’ta festival kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle dolu dolu günler geçirilecek.

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