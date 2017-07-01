Yeşilvadi (Beylerderesi) Gölet inşaatının 2017 yılı Haziran ayından bitmesi hedefleniyor. Yaklaşık maliyeti 31 milyon 883 bin TL tutarındaki gölet inşaatı, 26 Mart 2016 yılında temeli atıldı. Göletin an gövdesinin Beylerderesi Viyadüğü’nün ayakları köprü ayakları arasında yapılmakta olduğu ve gölet alanın Yeşilyurt merkezi yönüne verileceği ifade edildi.

“ŞEHİR İLE BÜTÜNLEŞECEK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Beylerderesi vadi projesi lokasyon olarak şehrin batı girişinde bulunan bu alan, kent için farklı bir giriş vitrini oluşturacaktır. Beylerderesine yapılması planlanan vadi projesinin etrafına vatandaşlarımızın rahat bir şekilde rekreatif alan ihtiyacını karşılayacak, sosyalleşme alanını artıracak ve kentin yeşil dokusuyla bütünleşecek bir proje olacaktır. Şehir merkezine yaklaşık 13 km uzaklıkta ve ana ulaşım aksında bulunan Beyler deresi vatandaşlarımızın kolay ulaşacağı bir mesafededir. Projenin içerisinde düşünülen küçük ölçekli su göleti düşünülmektedir. Beylerderesi vadi projesiyle kent merkezindeki vatandaşlarımızın doğa ile buluşması sağlanırken, bir miktarda olsa şehrin gürültüsünden ve yoğunluğundan uzaklaşması amaçlanmaktadır” dedi.

6 BİN 225 DEKAR TARIM ARAZİSİ

Göletin bitmesi ile birlikte Sütlüce, Alişar, Kemerpöprü, Dilek ve Hatunsuyu bölgesi ile Battalgazi ilçesinin bir bölümü olmak üzere yaklaşık 6 bin 225 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

MODEREN SULAMA

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun Malatya ziyaretinde, “ Malatya’nın 50 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz” dediği Yeşilvadi Projesi, son hızı ile devam ediyor. Projenin tamamlanması ile birlikte 6 bin 225 dekar zirai arazi, modern sulama sistemine kavuşacak.

YEŞİLVADİ GÖLETİ

Malatya Yeşilyurt ilçesi, Beylerderesi üzerinde bulunan gölet silindirle sıkıştırılmış beton gövde tipinde inşa ediliyor. Gövde yüksekliği 38,75 metre olan Yeşilvadi Göleti’nin aktif hacmi ise 4,287 hm3. Gölette su depolanacak. Yapılan proje ve ihalenin ardından yapılan inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşmesinin yüzde 17 olduğu öğrenildi.

“MALATYA İÇİN ÖNEMLİ”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, toplu temel atama töreninde Yeşilvadi Projesi için şunları söylemişti:

“En kısa zamanda hizmete alacağımız Yeşilvadi (Beylerbeyi) Göleti ile münbit topraklarımız suya doyacak. Bu önemli tesis şimdiden Malatya’mıza hayırlı olsun. Malatya için bugüne kadar ne gerekiyorsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.”













TAHİR ÖZÇELİK