Battalgazi İlçesi’nde çiftçiler sulama suyu olmamasından dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Kimi çiftçiler kanalizasyon borularını kırarak ağaçlarını sularken, kimi çiftçiler ise motorlarının arkasına taktıkları ilaç motoru ile sulama yapıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar ve Alacakapı’da çiftçilerle bir araya geldi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’nın 10 yıldır sorun yaşadığını, her yıl ise bu sorunun artarak devam ettiğini belirtti.

“TOPRAK ÇATLAMIŞ”

Kiraz, Malatya’da çiftçilerin isyan ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

“40 derece sıcaklıkta, Malatya’nın toprakları tamamen çatlamış. Malatya’da çiftçisi isyan eden bir durumdayız. Bu bölgelerde yonca, çeşitli sebze ve meyveler üretiliyor. Sadece kayısı değil bu bölgenin geçimi. Kayısı ağaçlarının susuzluktan kuruduğunu, önümüzdeki yıllarda da meyve veremeyeceğini tespit ettik, gördük. Çiftçi ürettiği domatesten, biberden bir gelir edemiyor. Bunların hepsi kurumuş durumda. Bu bölge Medik Barajı’yla sulamayı gerçekleştiren bir bölge, yeni bir arayış içerisine girilmeden Medik Barajı’nın bu bölgeleri sulaması mümkün değil. Çünkü büyük bir bölgeyi suluyor, suyun bu bölgelere gelmesi pek mümkün görünmüyor.”

“ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ DE SUNUYORUZ”

Vahşi sulama sisteminin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Kiraz, “Kesinlikle burada kapalı bir sisteme geçilmesi gerekiyor ki su daha tasarruflu şekilde kullanılabilsin ve bu bölgelere ulaşabilsin. Suyun bütün barajlarda azaldığını görüyoruz. Mutlaka barajlarımızı besleyecek önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Sorunlara gözümüzü kapatmakla bir yere varamayız. Sorunlarla yüzleşeceğiz ve çözüm arayacağız. Karakaya Baraj Gölü ve arıtma tesisine gelen suyun mutlaka arıtıldıktan sonra tekrardan kanala verilebilecek bir sistemin acile hayata geçirilmesi gerekiyor. Yoksa günü kurtarmaya yönelik adımlarla bu sorunu çözemeyiz. DSİ, Sulama Birliği’ni suçluyor. Sulama Birliği ise DSİ’yi suçluyor. Kurumlar suçu birbirinin üzerine atarak bu işin içinden sıyrılamazlar. Sulama Birlikleri ile DSİ’nin bir iletişim halinde çalışması gerekir. Sulama Birlik yönetimlerinin tek görevi de maaş alıp, çiftçilerden dönüm başına ücret toplayıp, maaşlarını alıp, resmi araçlarına binerek gezmek değil, maaşlarını alıp yan gelip yatmak değil, ‘suyu biz mi içtik’ demek değil; suyun bulunması noktasında hem DSİ’ye baskı yapılarak, önerilerin sunulmasında üzerlerine yüzde yüz görevler düşüyor. Hepsini göreve çağırıyoruz, sorumluluklarınızın garkına varın” diye konuştu.

“HİÇBİR ADIM ATILMIYOR”

Kiraz, her yıl çiftçilerin isyanını dile getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kalıcı, gün kurtarmaya yönelik olmayan ve çiftçiyi rahatlatabilecek hiçbir adım atılmadığını görüyoruz. Sorunun her geçen gün daha da kronik hale geldiğini, çözülemez hale geldiğini görüyoruz. Biz geldiğimizde sadece şu sorun var demiyoruz, sorunun çözümünü de ortaya koyuyoruz. Kapalı sisteme geçin; Karakaya Baraj Gölü’nden ve Malatya’dan gelen arıtmaya gelen su arıtıldıktan sonra tekrar kanallara aktarıp, Battalgazi bölgesindeki bu su sorununu ortadan kaldırırsınız. Susuzluktan kıvranan çiftçi birçok noktada kanalizasyon suyuyla bahçesini sulamak zorunda kalıyor. Bu aslında çiftçinin sorunu değil, çiftçiyi bu hale getirenlerin ayıbı. Bu yüzyılda büyük bir ayıp yaşıyoruz. Bu ayıplardan birisi şu; kanalizasyon suyuyla tarlalarımızı sulamak zorunda bırakılmışız ikincisi yüzyıllar öncesinden olduğu gibi önceden hayvanlarla sular taşınırdı şimdi tankerlerle su taşıyarak bahçelerimizi sulamak zorunda kalıyoruz.”

“AĞBABA, MECLİSTE BİR KEZ DAHA ÇİFTÇİLERİN SESİ OLACAK”

Malatya’daki su sorununun ne zaman çözüleceğini merak ettiklerini ifade eden Kiraz, “Bu sorunu, su savaşları başlasın öyle mi çözeceksiniz. İçme suyu ve sulama suyu büyük bir problem. Önümüzdeki günlerde bizi ciddi problemler bekliyor. Vatandaş arasında artık su savaşları başlayacak gibi gözüküyor. Önemli tehlikeler boy gösteriyor” dedi.

Kiraz, çiftçinin yaşadığı sıkıntıların CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından mecliste de gündeme getirileceğini söyledi.

Ağbaba’nın mecliste çiftçilerin sesi olacağını ifade ederek, sorunların yanı sıra çözüm önerilerini de anlatacağını belirtti.

“HASIRCILARDAKİ ÇİFTÇİLER İSYAN ETTİ”

Hasırcılar’daki çiftçiler 2 aydan fazla süredir sulama suyu olmadığı için tarlalarını sulayamadıklarını, geçici çözümlerin çare olmadığını ifade etti. Çiftçiler, motorlarının arkasına taktıkları ilaç motoruyla tarlalarını suladıklarını belirttiler.

Hasırcılar’daki çiftçiler 2016 ve 2017 yıllarında sulama suyunda büyük sıkıntılar yaşadıklarını anlatarak, “Bu sene tamamen su yok, ağaçlar kurudu. Kayısıdan vazgeçtik. Sadece yemek için sebze ektik, 10-15 gündür onları da sulayamadık. İlaçlama makinesiyle sulama yapıyorum. Bir domates, bir de biber. Gelirimiz sıfır. Sulama Birliği Başkanı ile görüştük ‘su bugün yarın gelecek’ diyor. Sebzelerimiz tamamen kurudu. Muhatabımızda yok. Burada bir haksızlık var. Malatya’yı güllük gülistanlık göstermesinler. Bu sorunları Cumhurbaşkanımıza anlatsınlar. Yaş kayısımızı 30 kuruştan satabildik. Bu memlekette hiç mi kayısının sahibi yok. Biz çok mağduruz” diyerek sitem ettiler.



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