11 Aralık 2017 Pazartesi

Malatya’nın tanıtımına on numara çalışma

Vali Ali Kaban’ın daveti üzerine THY Genel Müdürlüğünün yayın organı Skylife dergisinden bir ekip Malatya’ya geldi. Dergide Malatya’nın tanıtımı yapıldı.

11 Aralık 2017 Pazartesi 10:50
Malatya’nın tanıtımına on numara çalışma

  Dergi ekibi Malatya’nın zengin yemek kültürünün tanıtımını yapmak üzere il merkezi, Battalgazi ve Arapgir ilçelerini inceleyerek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ekibin çalışmalarının bir bölümü, derginin Aralık ayı sayısında yer aldı.

“Kayısının Başkenti Malatya” başlıklı Malatya tanıtım yazısı Türkçe ve İngilizce olarak 8 sayfa dergide yer alırken tarihi ve doğal güzellikler ile Malatya mutfağına ait köfteler (Ispanaklı ekşili köfte, kiraz yaprağından ekşili köfte, acılı ayran, kayısı tatlısı ve malatya usulü tarhana çorbasının) yapılış resimleri ve tariflerine yer verildiği Aylık 280 bin tirajı olan ve ayda 5 milyon yolcuya ulaşan dergide ileriki sayılarda Malatya ile ilgili tanıtım yazılarına yer verileceği belirtildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahVali Ali KabanSkylife DergisiMalatya Tanıtım

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 08 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 07 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017