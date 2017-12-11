Dergi ekibi Malatya’nın zengin yemek kültürünün tanıtımını yapmak üzere il merkezi, Battalgazi ve Arapgir ilçelerini inceleyerek fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ekibin çalışmalarının bir bölümü, derginin Aralık ayı sayısında yer aldı.

“Kayısının Başkenti Malatya” başlıklı Malatya tanıtım yazısı Türkçe ve İngilizce olarak 8 sayfa dergide yer alırken tarihi ve doğal güzellikler ile Malatya mutfağına ait köfteler (Ispanaklı ekşili köfte, kiraz yaprağından ekşili köfte, acılı ayran, kayısı tatlısı ve malatya usulü tarhana çorbasının) yapılış resimleri ve tariflerine yer verildiği Aylık 280 bin tirajı olan ve ayda 5 milyon yolcuya ulaşan dergide ileriki sayılarda Malatya ile ilgili tanıtım yazılarına yer verileceği belirtildi.

HABER MERKEZİ