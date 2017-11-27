Bu yıl kuraklıktan dolayı Malatya Şeker Fabrikası hedeflediği rakamın altında bir rekolteye ulaşsa da gelecek yıl belirlenen rakamlara ulaşacak. Yazıhan Ovası’nın sulamaya açılmasıyla birlikte yaklaşık 200 bin ton şeker pancarı ekiminin yapılacağının tahmin edildiği gelecek yıl, Malatya Şeker Fabrikası’nın dışarıya bağımlılığı da azaltacak. Gazetemize konuşarak Yazıhan Ovası’nda gelecek yıl yaklaşık 200 bin ton şeker pancarı üretiminin yapılacağını tahmin ettiklerini açıklayan Şeker-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, önemli bilgiler verdi.

ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Yazıhan Ovası’nın sulamaya açılmasıyla birlikte tahmin ettikleri şeker pancarı üretiminin gerçekleşmesiyle birlikte Malatya Şeker Fabrikası’nın ihya olacağını belirten Başkan Murat, şunları kaydetti:

“O bölgeye 200 bin ton pancarın ekileceği söyleniyor. Bu rakam da gerçekten Malatya Şeker Fabrikası’nı ihya eder. 200 bin ton pancar, sıfır nakliye, sıfır maliyetli bir ürün olacak, taze taze işlenecek. Malatya’nın şeker pancarı Malatya’ya yetecek. Recai Kutan Barajı’nın bitmesinden dolayı, Kapıkaya Bölgesinden şeker pancarı ekimine 85 dönümle başladık. Bu yıl yaklaşık 2 bin dönüm ektik. Bu da sıfır maliyetli ve çok güzel oldu. Bizim bir tek eksiğimiz özellikle Doğanşehir bölgesindeki çiftçilerin tütüne yönelmesinden dolayı şeker pancarında biraz sıkıntımız oldu. Ama diğer bölgelerimizde şeker pancarında çok iyiydik. Yazıhan bölgesinde sulamayla birlikte 200 bin ton pancar üretmeyi hedefliyoruz. Şimdiden çiftçilerimizin pancar ekimi yapmak için tarla kiraladıklarını da duyduk. Bu da gerçekten Malatya Şeker Fabrikası’nın geleceği açısından çok önemli bir gelişme diye düşünüyoruz.”

MAALESEF 3 BİN 300 TON PANCARA KADAR DÜŞTÜ

Doğanşehir ilçesinin önemli bir pancar ekim merkezi olduğunu hatırlatan ve tütün ekimi dolayısıyla bu merkezdeki pancar ekiminin düştüğüne dikkat çeken Başkan Murat, “Tütündeki muamma şeker pancarını da etkiler. Doğanşehir bizim pancar üretiminde önemli bir potansiyele sahipti. Orada yaklaşık 40 bin ton pancar yetişiyordu. Bu yıl maalesef 3 bin 300 ton pancara kadar düştü. Bu da bizi gerçekten üzdü. Umuyorum bizim çiftçilerimiz yeniden pancara dönerler. Çünkü pancar elde kalma, pazarlama sıkıntısı olmayan bir ürün. Sözleşmeyle ekilen, devlet garantisi olan bir ürün. Yani çiftçilerin herhangi bir kaygı duymasına gerek kalmadan istediği zaman ürününü getirip satıyor. biz bunu ektirirken de avansını, çapa avansını, ekim avansını, şekerini, gübresini, tohumunu veren, 80 yıllık bilgi birikimi olan bir kurumuz. Bunun için çiftçilerimizin tekrar o bölgede pancara yönelmesini tekrar istiyoruz. Medik Barajı’yla ilgili de bir çalışma var. Özellikle Arguvan yöresinde de bir çalışma var. Bu çalışma bittikten sonra da o bölgede de bir pancar ekimi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FABRİKA MÜDÜRÜMÜZÜN BAŞARISI OLDU

Bu yıl şeker pancarı alımında randevulu sitem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarına da değinen Başkan Murat, “Bu yıl Malatya Şeker Fabrikası hiç pancar almadı, hiç pancar işlemedi gibi bir algı oluştu. Ama gerçekten bu randevulu sistem Fabrika Müdürümüzün bir başarısı oldu. Fabrika Müdürümüzün üstün gayretleri oldu ve ben bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Eskiden burada günde 250-300 büyük tonajlı TIR’lar beklerken, 300-400 insan burada günlerce mağdur edilirken bu yıl böyle bir sorun yaşanmadı. Randevulu sisteme geçildi. 4 bin ton pancar işlendi. Gelen çiftçinin fabrikaya gelmesi ve çıkması toplamda 2 saat sürdü. Gerek trafik gerekse de çevreyi kirletme açısından da olumsuzluk yaşamadık” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL