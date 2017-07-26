Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar, asıl adı Şeyh Hamid-i Veli olan ve külliyede kabri bulunan Somuncu Baba’nın türbesini ziyaret etmenin yanı sıra tarihi, doğal ve kültürel alanları gezme imkânı buluyor. Yaz tatili boyunca her gün binlerce misafir ağırlayan külliye, 14. yüzyıl eseri olan türbe ve tarihi cami ile birlikte çevredeki manevi atmosfer ziyaretçiler tarafından teneffüs ediliyor. Ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle gelen konukların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri amacıyla inşa edilen Selçuklu ve Osmanlı mimari tarzlarını yansıtan külliyedeki Yeni Cami de vatandaşların ilgi odağı oluyor. Ahşap süslemeli tavanı, minber, mihrap ve kürsü üçlemesi, otomasyonlu aydınlatma ve ses sistemlerinin yanı sıra, küçük çocuğu bulunan kadın ziyaretçiler için bebek bakım üniteleri yer alan camide namaz kılanlar, fotoğraf ve video kaydı ile de etkilendikleri mekânı görüntülüyor.

TÜRKİYE’DE İLK 5 ARASINDA

Hulûsi Efendi Vakfı tarafından her türlü bakım, temizlik ve güvenlik hizmetleri sunulan külliyedeki Darende Somuncu Baba Tanıtım Merkezi de ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 485 bin ziyaretçi ile Türkiye’de ziyaret edilen müzeler sıralamasında ilk beşe giren merkez, kent müzesi konumu ile de Darende ve yörenin kültürel değerlerini yansıtmasıyla konukların gezdiği alanların başında geliyor. Ziyaretçilerin rahatı, kullanışlı olması ve her türlü konforu düşünülerek tasarlanan lavabo ve abdest alma mekânları, gelen konuklara ücretsiz hizmet verirken, piknik alanları ve yöresel ürün alış verişleri ile hediyelik eşyaların satıldığı çarşı da vatandaşların ilgisini çekiyor.

MEKÂNLAR GELENLERİ ETKİLİYOR

Ankara’da yaşayan ve Malatya’ya gezmek için geldiğini söyleyen İbrahim Efeoğlu adlı vatandaş en son 10 yıl önce geldiği mekândan oldukça etkilendiğini belirtti. Efeoğlu, Darende’nin turistik güzel bir yer olduğunu ifade ederek herkesin mutlaka Somuncu Baba Külliyesi’ni gerektiğini söyledi.

“Darende'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Efeoğlu, “Somuncu Baba en önemli manevî önderlerimizdendir. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hizmet ettikten sonra Darende’ye yerleşmiş ve Darende’nin manevî bir ruhla şekillenmesine vesile olmuştur. Onun neslinden gelen Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi de büyük hizmetler yaparak dünyanın Somuncu Baba Hazretleri’ni tanımasına vesile olacak çalışmalar yürütmüştür. Darende’ye her geldiğimde buradaki manevî havayı teneffüs etmek beni ayrıca mutlu ediyor. Bu vesile ile bu iki büyük manevî önderimizi rahmetle anıyorum” dedi.

İstanbul’da mimarlık yaptığını ifade eden Sevgi Yıldız da ilk defa geldiği külliyede çeşitli güzellikleri bir arada gördüğünü söyledi. Yıldız, Darende’nin, Türkiye’mizin şanslı yörelerinden bir tanesi olduğunu söyleyen “Darende’yi beklentilerimin çok çok üstünde buldum. Buraları gezip de hayran kalmamak elde değil. Ayrıca Darende, gerek cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğuna gerekse de günümüzde ön planda olan çok önemli isimleri bağrından çıkarmıştır. İnşallah buradan devletimizi çağın ötesine taşıyacak insanlar gelmeye devam edecektir” diye konuştu.

Somuncu Baba Külliyesi İmam Hatipleri’nden Musa Tektaş Somuncu Baba’nın hoşgörü içerisinde altı yüz yıldır bütün insanlık âlemine gül rayihaları dağıtan maneviyat membaı olduğunu ifade eden Musa Tektaş sözlerine şu şekilde devam etti:

MANEVİ MİMARLARDAN BİRİSİ DE SOMUNCU BABA’DIR

“Fatih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddin’i Hacı Bayramı Veli, onu da Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri yetiştirmiştir. Çağ açıp kapatan tarihi fethin manevi mimarlarından birisi de Somuncu Baba’dır. Yazdığı şiirleri ve muhteşem divanı ve tasavvufi yönü ile gönülleri fetheden isimlerden birisi de 1990 yılında vefat eden Osman Hulusi Efendi’dir. Peygamberimizin neslinden gelmesinin yanı sıra Somuncu Baba’nın torunu olan Hulusi Efendi, hayatında insanlığa hizmeti şiar edinmiş, eğitim, sağlık ve sosyal alanda toplumumuza önemli çalışmalar kazandırmış, her geçen gün yükselen bir gönül medeniyetini kurmuştur. Seyyid Osman Hulusi Efendi (ks) gerek yaşantısı gerekse faaliyetleri ile örnek bir insan-ı kâmil olmakla beraber yazmış olduğu eserlerle de ilmi ve edebi yönden şahsiyetini de ortaya koymuştur. Kaleme aldığı eserleri, kısa bir ömre sığdırdığı vakıf çalışmaları, yetiştirdiği İnsan ve nihayet onlara verdiği hedefler onun derin ufkunu en güzel bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Osman Hulûsi Efendi’nin; aruz vezni ile divan şiirinin gazel, kaside, ilahi, müstezat ve rubâi gibi çeşitli şekil ve vezinlerde kaleme aldığı mümtaz eseri Divânı’dır.

HAMİYETPERVERLİĞİNİN NE OLDUĞUNU ÖĞRETMİŞTİR

20. Yüzyılda Divan şairi olarak asrın son temsilcisi kabul edilen Osman Hulûsi Efendi’nin bu eseri, aşk, vecd ve insan sevgisi temalarını içermektedir. Osman Hulûsi Efendi’nin edebi bir üslupla kaleme almış olduğu mensur ve manzum mektuplarının oluşturduğu diğer bir eseri, Mektûbât-ı Hulûsi-i Darendevî’sidir. Nasihatname türündedir. Osman Hulusi Efendi’nin diğer bir eseri ise Şeyh Hamid-i Veli Camii Minberinden Hutbeler’idir. Osman Hulûsi Efendi 1945-1987 yılları arasında Şeyh Hamid-i Veli Camiinde irad etmiş olduğu hutbelerini Osmanlı Türkçesi’yle kaleme almıştır. Hutbelerinde vatan, millet, birlik, beraberlik, ebeveyn hakkı, sevgi kavramlarını verirken tüm insanlara vatan-millet hamiyetperverliğinin ne olduğunu öğretmiştir. Ülkemiz haricinde dünyanın değişik yerlerindeki insanlara da, Müslüman olsun gayri müslim olsun yardım elini uzatmış, hutbeler irad etmiştir. Osman Hulusi Efendi, dün sözleri ile insanları aydınlatırken bugün geride bıraktığı ölümsüz eserleriyle aynı vazifeyi ifa etmektedir.”



















ÖMER ALİ DELİBAŞ