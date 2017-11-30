Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Akpınar’da bulunan Esnaf İş Han’ında hizmet yapan esnaflarla bir kahvaltıda bir araya geldi. Dün İş Hanı’nda düzenlenen kahvaltıya Başkan Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Başkan yardımcıları Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Nevzat Arslan, Yaşar Karataş, daire müdürleri ve esnaflar katıldı.

Esnaflar tarafından düzenlenen kahvaltıdan sonra esnafların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Gürkan, han sakinleriyle birlikte bir kahvaltı sofrasında bir araya geldiklerini ifade ederek, han içerisinde yer alan iş yeri sahiplerinin dertlerini, sıkıntılarını dinlediklerini söyledi.

BURADA HOMOJEN BİR YAPI VAR

Daha önce de hanı ziyaret ettiklerini anımsatan Başkan Gürkan, “Daha önce de kendilerini ziyaret etmiştik. Bu ziyaret esnasında da burada karşılaşmış oldukları sorunları bize ifade ettiler. Biz de bizzat gelip hanı yerinde görüp, problemleri yerinde incelemek maksadıyla bu sabah ilgili arkadaşlarımızla birlikte hanımıza geldik. Zaten burada homojen bir yapı var. İnsanların birbirine karşı tesanüt duygularının üst seviyede olduğunu, temayüz ettiğini gördük. Aynı zamanda birbirini seven burada bir mekân oluşumu noktasında Akpınar İş Hanı’nın Malatya nezdinde ayrı bir de önemi var. Burada arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapsınlar. Artık buraya boya mı, badana mı, giydirme mi yapılacak, buranın nasıl bir özellikle yapılacağı noktasında çalışma yapsınlar. Özellikle iş yeri tabelaları ile ilgili bir çalışma yapsınlar. Burada bir standart oluşsun. İnşallah güzel bir örnek olur” diye konuştu.

ŞEMSİYE VE MALATYASPOR SOKAKLARI FENOMEN OLDU

Şemsiye ve Malatyaspor sokakları gibi sokakların yapılacağı yönünde çalışmaların ipuçlarını veren Başkan Gürkan, “Daha sonra da peyderpey diğer insanlarımızın, iş merkezlerimiz olsun sokaklarımız olsun bu konuda çalışmalarımızı da kültür müdürlüğümüz tarafından devam ettirilecektir. Bildiğiniz gibi bir Şemsiye Sokağı, bir Malatyaspor Sokağı fenomen oldu. Bundan sonraki süreçte bir Şiir Sokağı, Şair Sokağı, Sanatçı Sokağı, Yeşilçam Sokağı, Malatyalı sanatçıların sokağı şeklinde hem Malatya’nın kültür hafızasında korumak hem Malatya’nın belleğini korumak hem de Malatya kimliğini korumak anlamında önemli bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ZİYARETLERİMİZ DEVAM EDECEK

Bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ifade eden Başkan Gürkan, “Bu tür gezileri biz esnaflarla zaten yapıyoruz. Ayrıca bir de mahallelilik olgusunun pekiştirilmesi ve yerleştirilmesi noktasında gerek İnönü Üniversitesi gerek Müftülüğümüz gerek Emniyet Müdürlüğümüz gerek de sivil toplum örgütleri tarafından mahalle toplantılarını da yapıyoruz. Mahallelerde bir homojen bir dinamizm oluşturması noktasında iş hanlarını da böyle zaman zaman ziyaretlerimiz oluyor. Mahalle iftarları olduğu gibi mahallelerde sabah kahvaltıları, çayları veya sohbetleri şeklinde bu tür toplantılara zaman zaman periyodik aralıklarla farklı yerlerde gerçekleştiriyoruz. Netice itibariyle insanların sizden bir beklentileri yok. İnsanların sadece ‘bir belediye başkanının bizim derdimizi dinledi’ demesi, insanlarımızı rahatlatıyor. Bizim insanımız çok nezaketli insandır. Siz yine gittiğiniz zaman utanır ki size ihtiyacını söylesin. Ben Malatya’nın insanında o nezaketi, o kibarlığı gördüm” ifadelerini kullandı.

BU TÜR ŞEYLERDEN MEDET OLMAZ

Malatya’da son zamanlarda yaşanan provokasyon eylerini de değerlendiren ve bu tür eylemlerin Battalgazi bölgesinde yaşanmadığını dile getiren Başkan Gürkan, şunları kaydetti:

“Biz Cenabı Allah'ın yarattığı insanı eşrefi mahlûkat olarak görürüz. Bütün insanlar kıymetlidir. Biz ‘Yaratılanı severiz Yaratandan Ötürü’ bunun mezhebidir, dinidir, dilidir, geldiği yerdir buna bakmayız. Biz insanlara ‘İnnemel Mü'minune İhvatun’ bütün müminler kardeştir gözüyle bakarız. Battalgazi bölgemizde şimdiye kadar böyle bir şey olmadı. Malatya’mızda da bu olduğu kanaatinde değilim. Bu konuda ilgili arkadaşlarla da görüştük. 13 evimizde böyle bir işaretleme oldu. Bu 13 evde de bunun bir provokasyon olduğuna inanıyoruz. Yoksa kimse bu tür şeylerden medet olmaz. Kimse bu işlere tevessül etmez. Bunu yapan meczup biridir, aklı başında birisi böyle bir işe tevessül etmez. Bir meczubun yaptığı işi de önemsemek doğru bir iş değildir. Bu işlerin gündeme getirilmesi de doğru değildir. Bu yüzden ben bu işlere de sıcak bakmam. Bizim Malatya’mızda Alevi’si, Sünni’si, Türk’ü, Kürt’ü hepsi birlik ve beraberlik içerisinde, bir kardeşlik ruhu içerisindedir. Herkes birbirini seviyor. Malatya ortak paydası içerisindedir. Dolayısıyla bu tür spekülatif hadiseleri çok öne çıkarmamız da doğru değildir diye düşünüyorum.”

MUTLU SARIGÜL