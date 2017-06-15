Vali Mustafa Toprak, BUSABAH’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Gazete çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Vali Toprak, daha sonra Malatya ekonomisiyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Samimi bir sohbet çerçevesinde geçen ziyarette, Vali Mustafa Toprak gazete ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“MALATYA OLARAK SİYASİLERİMİZDEN ÇOK BİR ŞEY ALAMADIK”

Vali Mustafa Toprak’ın ziyaretinin memnuniyet verici olduğunu söyleyen BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu, “Sayın Valime hoş geldiniz diyorum. Son 7-8 yıldır, artık valilerin profillerinin değiştiğini, eski valilerimizi görmediğimizi, bu yeni vali profilinin de vatandaşa daha çok yansıdığını; şehri yönetmek, ileriye taşımak açısından bunun çok iyi olduğunu düşünen insanlardan biriyim. Biz Malatya olarak siyasilerimizden çok bir şey alamadık. Rahmetli hemşehrimiz Turgut Özal da buna dahil. 15 yıldır iktidarda olan partimize sınırsız destek verdiğimiz halde bunun karşılığını almadığımızı görüyoruz. Ama valiler konusunda şanslı bir il olduğumuzu düşünüyorum. Sayın Ulvi Saran’la başlayan valilerimizin yükselen trendini, Sayın Mustafa Toprak’la görmek bizi çok mutlu ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. Gazetemizi ziyaret ettiği için de ayrıca bütün ekip arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

BU BİR HİZMET ANLAYIŞI

Vali Mustafa Toprak ise, “Biz teşekkür ediyoruz. Tabi her yiğidin bir yoğurt yiyiş tarzı vardır. Devlet yönetme sanatı, valilik bürokrasisi, vali tavrı zaman zaman değişebilir. Ama yukarıdan aşağıya doğru; devleti yönetme, devleti vatandaş için yönetme bakışı olunca otomatikman valilerin vatandaşa dokunması, vatandaşa olan yaklaşımı değişti. Halkımızın hissiyatıyla görevimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Umuyoruz ki, biz de burada görev yaptığımız süre içerisinde güzel şeyler gerçekleştiririz. Sonrasında ayrıldığımızda da inşallah hoş bir seda bırakacak şekilde ayrılırız. Geçmişteki arkadaşlarımız da çok güzel işler yaptılar, biz de yapmaya çalışıyoruz. Bu bir hizmet yarışı. Eskiye göre vali vizyonu, tarzı değiştiyse biraz da bunu son yıllardaki Hükümetle birlikte insan odaklı yaklaşımların ön plana çıkması etkiledi. Yani vatandaş da kendini geliştiriyor, bu konuda belli bir zemini gerçekleştiriyor. Önemli olan devletimizin vatandaşın önünden gidip yol açabilmesidir, yol bulmak için de imkan oluşturabilmesidir” sözlerini kaydetti.

BİZE YOL GÖSTERİYORSUNUZ

Vali Toprak, sözlerini devamında, “Bize düşen devletimizin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde ama vatandaşımızla, vatandaşımızın hissiyatıyla hemhal olabilecek bir davranışı gerçekleştirebilmektir. Aslında hani bazen isim olur bazen isim olmaz ama yapılan işlerin vatandaşın gönlüne, kalbine, ruhuna yazılması gerekir. O da sonuçta hoş sedadır. Allah bizi hoş seda bırakanlardan eylesin. Bu zorlu çalışmada şüphesiz ki sizler de bizlere yol gösteriyorsunuz, kritize ediyorsunuz, eleştiriyorsunuz. Bilmediğimiz, ulaşmadığımız, dikkatimize gelmeyen konuları dikkatimize getiriyorsunuz. Biz de onlardan ilham alarak yapılması gereken doğru ve eksik kalan işler varsa bunları da yapmaya çalışıyoruz. Bunun için sizin yapmış olduğunuz çalışmayı da önemsediğimizi ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Malatya ekonomisi ile ilgili konuşan ve Malatya’nın Cazibe Merkezleri Programı içerisinde yer almasını değerlendiren Vali Mustafa Toprak, başlık başlık şunları kaydetti:

MALATYA’YA GIPTAYLA BAKILIYOR

“Kendi içinde bulunduğumuz alanda kendimizi çok iyi ölçemeyebiliriz. Dışarıdan baktığımızda Malatya aslında herkesin albeniyle baktığı; gelişmişliğine, insani gelişmişliğine, kültürel-ekonomik derinliğine gıptayla bakılan ve hissedilen bir il. Ama tabii ki biz 3-5 alabiliyorsak, 10-15 alabilmeliyiz. Malatya bu anlamda Cazibe Merkezleri Projesi Programıyla birlikte hızını daha çok artırabilecek, vatandaşın huzuru, mutluluğu, istihdamı, ekonomisi, ticareti, kültürü, turizmi açısından birbirini tetikleyecek bir noktaya doğru gidiyor. Benim burada görev sürem ne kadar olur onu Allah bilir ama 3-5 yıl içerisinde Malatya’nın bu ivmeyi yakalayabileceğini düşünenlerdenim.

EKONOMİMİZİN BEL KEMİĞİ

Kayısı bizim ekonomimizin temeli. Vatandaşımızı da aslında ticarete endeksleyen, bağlayan bir nokta. Ama bunun dışındaki alanlarda da şüphesiz ki yatırım yapmak gerekiyor. Teknolojik üretimi, katma değeri yüksek teknolojiyle teçhiz etmek gerekiyor. Bu anlamda Cazibe Merkezleri Programı ve bunun içerisine Malatya’nın girmesi çok olumlu olmuştur. Aslında zor başarılmıştır. Bunun önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Çünkü 16 ildi, sonradan 7 tane daha il girdi. Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ili. Belki zaman zaman bakanlar geldiğinde biz anlattığımızda, ‘Ben anlamadım bu Malatya bu illerin içerisine niye girdi?’ diyorlar. ‘Bir kere Malatya’nın kendisi cazibe. Cazibe Merkezlerinin içerisinde Malatya olursa bir kere öbürlerini silip süpürür’ manasında ifade ediyorlar.

336 TANE BAŞVURU YAPILDI

Kalkınma Bankası’na hem Kalkınma Ajansımız aracılığıyla hem de direkt olarak yapılan başvurular şu an 336 tane oldu. Bunun değeri aşağı yukarı 8 milyar TL ve istihdama yönelik olarak da 43 bin 500. Bu neden önemli? Kalkınma Bankası bu 336’yı bölüm bölüm inceleyecek. Bunu incelerken o ilde örneği olmayan ya da o ile kurulduğunda etkisi, katkısı, harekete geçirmesi daha önemli olabilecek yatırımlara öncelik verecekler. Her birinin aynı anda değerlendirilmesi mümkün gözükmüyor. Orada tahsis edilen para artırılacak ama isteniyor ki Malatya’ya ileri teknoloji daha fazla gelsin, katma değerli üretim daha fazla olsun, sanayinin gücünü daha ileri bir noktaya götürelim. Bu anlamda yakın bir zamanda peyderpey açıklanacağını biliyorum. Açıklandığında da göreceğiz. Şu anda bunun konuşulması böyle gündeme gelmesi dahi bir hareket oluşturmuştur.

BAŞVURULARI ANALİZ ETTİK

Lojistik merkez, lisanslı depoculuk, her şeyden öte organize sanayi bölgelerinin üretim gücünün istihdamı destekleyecek o alanlar çok önemlidir. Bu anlamda yakın bir zamanda bunlar tezahür edecektir. Biz Organize Sanayi Bölgesinde, hem Ticaret Sanayi ve Odası Başkanımız hem büyükşehir ve iş dünyamızla birlikte başvuruları tek tek analiz ettik. Müracaat edip üretim yapmak isteyen 400’e yakın firma vardı. Ama bunları belli bir kritere bağlı tuttuğunuzda ilk etapta 8 tane firma bulduk. 3. Organize Sanayi Bölgesi diye adlandırdığımız yerde 25 tane firma üç-dört yıldır hiçbir şey yapmamışlar. Onları çağırdık ve bir an önce yapmalarını söyledik. Yapamıyorsanız Mart ayına kadar size süre yoksa iptal ederiz. Onların hepsi projelerini getirdi. Şu anda çoğunun temeli atıldı, yapılmaya devam ediyor. Bu anlamda bize de çok görevler düşüyor.

BEŞERİ SERMAYEMİZ GÜÇLÜ OLMALI

Geçtiğimiz günlerde ilk ve orta derece okulların müdürleriyle birlikteydik. Malatya, güven ve huzur şehri deniliyor. Öğretmen temini açısından çevresindeki illere oranla çok daha az ihtiyacı olan bir il, hatta fazlası var. Kırsalda çok fazla ulaşımda sıkıntısı olan bir il değil. Buna rağmen TEOG’da, LYS’de, YGS’de çok geride maalesef. Eğitim koçları oluşturduk. Dershanelerin kapanmasıyla özellikle kurslara önem verdik. Her bir okulun aile birliği ve rehber öğretmenleri, her bir öğrenciyi öğrenci koçlarıyla muhatap kıldık. Dolayısıyla öğretmenlerin katkısı, okul müdürlerinin gençleştirilmesi yeni bir heyecanla TEOG’da ilk 10 arasına girildi. 300 tane 120 soruyu tam yapan var. 305 tane 119 doğru soru yapan var. Bir o kadar daha 118 yapan var. Ülke ortalamasının bir iki puan üzerinde ortalamayla üst sıralarda yer almışız. Bir ili güçlendirecek şey aynı zamanda beşeri sermayesinin gücüdür. Bir taraftan yol, köprü, su gibi hizmetler olsun ama biraz da bunları gerçekleştirecek insani gücü de oluşturabilirsek buradan yeni cumhurbaşkanları da, yeni siyasi parti liderleri de, yeni iş dünyasının liderleri de çıkar. Bizim o bölümü çok iyi ve sağlam tutmamız gerekiyor. Bu nedenle ortaöğretim sonuçları bizim için çok önemli. Bunu sürdürebilir kılmanın yöntemlerini arayış içerisindeyiz.”

















TÜRKAN YILDIZ