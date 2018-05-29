MALATYA’NIN İSMİ GEÇMİYOR

Türkiye'nin dev projelerinden biri olan yerli otomobile birçok ilden talep yağdı. 2021 yılında seri üretime geçmesi planlanan yerli otomobilin babayiğitlerinin açıklanmasının ardından, gözler bu kez de otomobilin üretileceği şehre çevrildi. Türkiye'nin otomobiline Malatya da bedelsiz arsa tahsisi ile talip olduğunu belirtti. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, 2017 Kasım ayında yaptığı açıklamada günden güne büyüyen ekonomisi ve huzurlu yapısıyla ücretsiz yer temin etmek suretiyle bu önemli projeye talip olduklarını açıklamıştı. Ancak aylar geçti ve Malatya’dan herhangi bir atılım yapılamadı.

BAKAN ÖZLÜ AÇIKLADI

Öte yandan BUSABAH gazetesi de yerli otomobil konusunda “BUSABAH TAKİPTE” başlığı ile konunun takipçisi oldu. 2017’nin Aralık ayında gündeme getirdiğimiz ‘yerli otomobil’ haberinden sonra da Malatya adına herhangi bir gelişme yaşanmazken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün önceki gün yaptığı açıklama dikkat çekti. Zonguldak’ta konuşan Bakan Özlü, “Filyos Endüstri Bölgesi’nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos’un şansı çok yüksek. Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos’un şansı yüksek” diye konuştu.

Zonguldak’ın yerel bir gazetesinde verilen habere göre ise, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün seçim çalışmaları çerçevesinde gittiği 6 farlı kentte aynı fabrika sözü söylediği belirtildi. Zonguldak, Sakarya, Konya, İzmir, Niğde ve Karabük’e giden Özlü’nün ziyaretleri esnasında aynı ‘yerli otomobil fabrikası’ cümlesi söylediği bildirildi.

Diğer taraftan, Malatya’nın yerli otomobil noktasında çok şansı olmasa da gözler siyasilere çevrildi.