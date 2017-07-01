Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. Buna göre Malatya’da Mayıs ayı ihracatı 19 milyon 734 bin 530 ABD doları olarak gerçekleşti. İhracat geçen aya (19 milyon 001 bin 694 ABD doları) göre yüzde 3,9 arttı, geçen yılın aynı ayına (21 milyon 059 bin 066 ABD doları) göre ise yüzde 6,3 azaldı.

EN ÇOK IRAK’A GÖNDERDİK

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Irak (2 milyon 825 bin 011 ABD doları) ile ilk sırada yer alırken, daha sonra sırayı Almanya 2 milyon 525 bin 532 ABD doları, ABD 2 milyon 028 bin 779 ABD doları ve İtalya 1 milyon 264 bin 133 ABD doları takip etti. Yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 58 'i, 11 milyon 419 bin 534 ABD doları ile "İşlenmiş sebze ve meyveler" grubunda gerçekleşti.

MALATYA’NIN MAYIS AYI İTHALATI

Malatya'nın Mayıs 2017 dönemine ait ithalatı ise 15 milyon 322 bin 611 ABD doları olarak gerçekleşti. İthalat geçen aya (8 milyon 651 bin 710 ABD doları) göre yüzde 77,1, geçen yılın aynı ayına göre (7 milyon 627 bin 370 ABD doları) yüzde 100,9 arttı. En çok ithalat yapılan ülke 6 milyon 668 bin 958 ABD doları ile Almanya olurken, Tacikistan 2 milyon 700 bin 836 ABD doları ikinci, İtalya 1 milyon 111 bin 628 ABD doları ile üçüncü ve Çin 977 bin 602 ABD doları dördüncü sırada yer aldı. Yapılan ithalatın yaklaşık yüzde 39'u, 5 milyon 964 bin 984 ABD doları ile "Özel Amaçlı Makineler" grubunda gerçekleşti.

13 MİLYAR 616 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mayıs ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 12,5 artarak 13 milyar 616 milyon dolar, ithalat yüzde 21,7 artarak 20 milyar 923 milyon dolar olarak gerçekleşti.



DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 43,3 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43,3 artarak 7 milyar 307 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mayıs ayında yüzde 70,4 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 65,1'e düştü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 0,2 azaldı, ithalat yüzde 9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9,6, ithalat yüzde 21 arttı.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 4,4 ARTTI



Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mayıs ayında yüzde 48,5 iken, 2017 Mayıs ayında yüzde 45 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 6 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mayıs ayında 1 milyar 237 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 38 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolar ile ABD ve 831 milyon dolar ile Irak takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Mayıs ayında 1 milyar 930 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 816 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 455 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 165 milyon dolar ile ABD izledi.

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