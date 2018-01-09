Türkiye’nin hava kirliliği raporunu incelendi. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası ve medyada yer alan haberlerden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’de sadece 6 ilin partikül madde ve kükürdioksit açısından uygun standartlarda olduğu belirlendi. Hava kirliliği özellikle büyük kentlerde insan sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Partikül maddelerin solunum enfeksiyonu ve kansere yol açtığı belirlenirken; hava kirliliği sebebiyle, erken bebek ölümleri, sakat doğumlar ve kitlesel ölümler yaşanıyor.

PM10 parametresine göre havası en kirli illerimiz sırasıyla, İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Manisa, Bursa, Denizli, Niğde, Tekirdağ, Hatay, Yalova, Sivas, Kahramanmaraş, Kütahya, Sakarya, Kırklareli, İçel ve Samsun oldu. İstanbul’un havası en kirli bölgeleri arasında Esenyurt başı çekerken, Şirinevler, Aksaray, Göztepe ve Başakşehir kirli havayı en çok soluyan diğer bölgeler oldu. Başkent Ankara’nın havası en kirli bölgesi ise Sıhhiye oldu.

MEDYADA ÇIKAN HABER SAYISI

Medyada gerçekleştirilen incelemeye göre, Türkiye’de geçtiğimiz yıl hava kirliliğini konu alan 13 bin haber medyaya yansırken, bu rakam 2016 yılında 10 bin 550 haberde kaldı. Haber adetlerinde yaşanan artış, medyanın bu konuya önem verdiğinin bir göstergesi sayıldı. Medyaya yansıya başlıklarda, hava kirliliğinin en çok hastalıklarla ilişkilendirilip haber olduğu belirlendi. Hava kirliliğine bağlı olarak; astım, kalp sorunları, bronşit, damar sertliği, amfizem ve nörolojik problemler dünya genelinde insanları en çok etkileyen rahatsızlıklar olarak kayıtlara geçti. Dünyada her yıl hava kirliliğine bağlı olarak 7 milyondan fazla insanın yaşamını kaybettiği belirlenirken, Türkiye’de hava kirliliği kaynaklı ölümlerin, trafik kazalarının sebep olduğu ölümlerden iki kat fazla olduğu saptandı.

MALATYA’DA DURUM

Öte yandan Bilindiği gibi busabahmalatya.com/haberleri/malatya" target="_blank" title="Malatya">Malatya’da hava kalitesinin düştüğüne dair eleştiriler yapılıyor. Buna istinaden resmi verilere göre içinde bulunduğumuz kış mevsimi ile beraber Malatya’nın hava kalitesinin ‘orta’ düzeyde olduğu belirtiliyor.

SAĞLIK ENDİŞESİ

Malatya’nın şimdiki hava kalitesi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonlarının verilerine göre ‘orta’ olarak ifade ediliyor. Bakanlığın kendi internet sitesinde bulunan bilgilerde ise sarı renkte olan orta düzeydeki hava kalitesi indeksi, “Hava kalitesi uygun, fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insanlar için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir” şeklinde açıklanıyor.

HABER MERKEZİ