11. Tarım Fuarı kapsamında bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘En Güzel Kuzu’ yarışması gerçekleştirildi. Renkli görüntüleri sahne olan ‘En Güzel Kuzu’ yarışmasına Vali Mustafa Toprak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Ziraat Odası başkanları, hayvancılık sektörü ile ilgilenen birlik başkanları, hayvan yetiştiricileri ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmada ilk konuşmayı Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın yaptı. Başkan Akın, yetiştiricilere sadece Bakanlığın, Hükümetin verdiği destekleri değil tüm kurum ve kuruluşlarının verdikleri destekleri anımsattı.

ELLERİ NASIRLI İNSANLARIN BİRÇOK İHTİYAÇLARI VAR

Küçükbaş hayvan etinin organik olduğunu belirten Başkan Akın, “Elleri nasırlı insanların birçok ihtiyaçları var. Bu insanlar elektriği, yolu, suyu, tuvaleti olmayan yerlerde üretim yapıyorlar. 6-7 ay oralarda kalarak milli hâsılaya katkı sağlıyorlar. Bizler üreticileri temsilen her zaman söylüyoruz. Küçükbaş hayvan etinin ne kadar değerli olduğunu anlatmamıza gerek yok. Konu ile ilgili olarak 2 yıldır çalışma yapıyoruz. Küçükbaş hayvan eti organik, doğal, bin bir çeşit otla beslenen, en sağlıklı, en hijyenik anlamda yapılması noktasında çalışmalarımız var. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz” diye konuştu.

150 CİVARINDA FİRMA KATILDI

Fuarın Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da en kapsamlı fuar olma özelliğini kazandığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın ise, “Fuarımıza yaklaşık 30 ilimizden 150 civarında firmamız katılım sağladı. Fuarımız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden, Orta Anadolu'daki illerimiz ile en kapsamlı fuar özelliğini kazandı. Katılımı artırmak için birtakım sosyal etkinlikler düzenliyoruz. En Güzel Dana Yarışması, En İyi Bal Yarışması, En Güzel Kuzu Yarışması gibi yarışmalarla dikkat çekmek istiyoruz. Fuarda sosyal etkinliklerin yer alması ayrıca katılıma da katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

ET TÜKETİMİ YÜZDE 43 OLDU

Kırmızı et ihtiyacını hatırlatan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit de, “2002 yılından 2016 yılına kadar nüfus artış hızı yüzde 23, et tüketimini ise yüzde 43 olmuştur. Et tüketiminin nüfus artış hızından fazla olmasına rağmen hala ihtiyacımız var. Bu da ülkemizin zenginleştirerek, daha çok arttığını gösteriyor. Küçükbaş hayvan etinin tüketimi, büyükbaş hayvan eti tüketimine göre yüzde 25 oranındadır. Ülkemizdeki et tüketiminin küçükbaşlarda da yüzde 50’lere geldiği takdirde bu sorunun çözülmesi anlamına geliyor” dedi.

Son olarak sözü Vali Mustafa Toprak aldı. Tarım Fuarı’nın fuarcılık noktasında en iddialı fuarlardan birisi olduğunu belirten Vali Toprak, bu iddiayı daha da sürdürmek istediklerini söyledi.

TÜM BİLEŞENLERİ KUTLAMAK LAZIM

Daha önce değişik yarışmalarının yapıldığını anımsatan Vali Toprak, “Malatya'yı bir fuarlar kenti yapma noktasında önemli hedefe emin adımlarla hep birlikte yürüyoruz. Bu tür yarışmaların da bu hedefimizde güçlendirici bir katkı sağladığını ifade ediyorum. Daha önce değişik yarışmalar yapıldı. Buzağı yarışması, bal yarışması yapıldı. Bugün kuzu yarışması yapılıyor. Bunlar beslenme noktasında önemli bir sektör. Bu anlamda tüm üreticilerimize ve bu konuda katkı sağlayan yereldeki tüm bileşenleri kutlamak lazım. İnsanoğlunun, bizim yaşamamız mevcut kıt kaynakları, gelecekte yaşayacak insanlara ulaştırabilmek için bunları çok iyi kullanmamız, rantabl kullanmamız, ekonomik ve verimli kullanmamız lazım. Bir anlamda da bunu sürdürebilmek için üreticilerimize mutlu ve mesut etmek lazım. Bu anlamda bu çalışmaların hepsi önemli katkı sunuyor” diye konuştu.

HAYVAN ARTIŞININ ARTMASI GEREKİYOR

Meraların iyi bir şekilde kullandırılmasının gerektiğini dile getiren Vali Toprak, şunları kaydetti:

“İnsanların yaşaması için en önemli alanlar var. İnsan ayakta kalmak ve yaşamak istiyorsa gıda ve beslenme vazgeçilmez bir alandır. O alanı sürdürebilir kılan 2 nesne var. Bunlardan bir tanesi buğday, ikincisi de koyundur. Buğday ve koyun insan beslenmesinin vazgeçilmez 2 unsurudur. Bunları destekleyen keçidir, büyükbaş hayvandır. Ama esas ana temelleri olarak buğday ve koyundur. Bu gelişmelerin tüm kırsal kesimde devam ettirmesi gerekir. Bu anlamda hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin, ziraat odalarının, damızlık koyun keçi birlikleri, kırmızı et üreticileri, kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bu üretimi devam edebilmek adına önemli katkılar sunuyorlar. Toplam nüfus artışı ile birlikte Türkiye tüm hayvan artışının da artması gerekmektedir. Buna uygun üretimini, uygun zeminlerde ve uygun alanlarla yaşatmak zorundayız. Meraların iyi bir şekilde üreticilerimize kullandırılması gerekiyor. Bu konuda da hükümetin çok önemli çalışmalar yürüttüğünü de biliyorum.”

BİRİNCİYE TAM ALTIN TAKDİM EDİLDİ

“En Güzel Kuzu” yarışmasında Arapgir ilçesinden Basri Akkaya birinci, Darende ilçesinden Abdullah Türkmen ikinci, Battalgazi ilçesinden Yunus Demirkol üçüncü, Yeşilyurt ilçesinden Zerrin Hanbay dördüncü, Arapgir ilçesinden Ümit Arslan ise beşinci oldu. Yarışmada birinci olan yarışmacıya tam altın, ikinciye yarım altın, 3. 4.ve 5’incilere ise çeyrek altın hediye edildi.













MUTLU SARIGÜL