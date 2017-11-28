Malatya denildiği zaman akla gülmeyi ve güldürmeyi seven, mizah anlayışı gelişmiş, eğlenmekten hoşnut olan bireyler geliyor. Sosyal medyanın en popüler sosyal medya sitelerinden olan “Onedio.com” adresinde ise Malatya'yı mizahlarına katarak güldüren 15 yorum bulunuyor.

BU anlamda paylaşımların takibinin fazla olması da dikkat çekiyor. Malatya’ya dair hem eğlendiren hem düşündüren paylaşımlar şu şekilde oldu:

OTOBÜS PARİS’E Mİ GİDİYOR?

"Malatyalıların, Malatyalı olmayanlara işlerini hallettirme itemi." (Kayısı paketi fotoğrafı)

"Muavin kek, çay dağıtırken ‘Ne arzu edersiniz hanımefendi?’ diye sordu. Malatya diye binmiştim ama bu otobüs Paris'e filan mı gidiyor."

"Arkadaşlar Malatya'nın eşi bulundu mu?"

"Annem kayısılı oda spreyi alalım diyor, Malatya'da yaşıyoruz kardeşim, camı açsan oda kendiliğinden kayısı kokar zaten ne gerek var spreye!"

"Malatyalı olmak zor iş. bendi olduğun yetmiyormuş gibi bir de baban Malatyalı; sonra amcanlar, halanlar, kuzenler, dedenle, babaannen."

"İçinde kayısı yok ve kola değil ama Malatya'da bunlar önemsiz detaylar." (Kayısı kola içeceği fotoğrafı)

"Sabah akşam Depeche Mode dinlettiğim 2,5 yaşındaki oğlum bulgur pilavı istiyorum diyor. Malatya ölümsüzdür."

UÇAN KAYISILAR

"Ben: Malatyalı olduğumu belli etmeyeyim

Biri: Merhaba

Ben: Dur sana paket yapayım kayısı, pestil, kuruyemiş falan gevelersin ağzında kıtır kıtır."

"3'üncü sınıf resim defterimi buldum ailemi çizmişim ve Malatyalı olduğumuz için uçan kayısılar."























TÜRKAN YILDIZ