Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 16 Ocak 2014 tarihli kararname ile Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı iken Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı. Alper, HSYK’nın Haziran 2015 kararnamesi ile Denizle Başsavcılığına atanmış ve Malatya’dan 26 Haziran 2015 tarihinde veda ederek ayrılmıştı. Alper, görevini Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Yılmaz’a devretmişti. Alper’in hakim eşi Hatıran Alper de Malatya Adliyesinde hakim olarak görev yaptı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförünün teslim olduğu öğrenildi. Alkol muayenesi yapılan şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Teslim olan kamyon şoförü Uğur T.'nin kazanın ardından olay yerinde bulunan bir binanın arkasına saklandığı ve bir müddet sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Başsavcı Mustafa Alper'in cenazesinin yarın sabah saatlerinde Denizli Adliyesi’nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in, 15 Temmuz günü Denizli’de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper’in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli’deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.
Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M. Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir’de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir’de tamamladı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptı. İngilizce bilen Alper, Hâkim Hatıran Alper ile evli ve iki çocuk sahibiydi.
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