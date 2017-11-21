Her yıl 75’ten fazla ülkeden yaklaşık bin 800 öğrencinin 22 kategoride yarıştığı dünyanın en büyük ve en prestijli ortaöğretim düzeyi proje yarışması olarak bilinen Uluslararası İNTEL-ISEF’te derece alanlara toplam 4 milyon dolar ödül dağıtılacak. Ayrıca TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası ISEF Proje Yarışmasında derece alan öğrenciler üniversiteye sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştiriliyor. Böylesi önemli bir yarışmada Türkiye’yi temsilen gönderilecek olan 7 projeden 2 tanesi Malatya’dan seçildi. Bu durum gurur verici bir duygu yarattı.

Verilen bilgilere göre, TÜBİTAK tarafından seçilerek A.B.D’de düzenlenecek olan Uluslararası INTEL-ISEF proje yarışmasına ülkemizi temsilen gönderilecek projeler ve içerikleri şu şekilde:

İNDİYUM KALAY OKSİT İLE FLOR KALAY OKSİT KAPLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

“8-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Final Yarışmasında Kimya alanında danışmanlığını Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Kimya Öğretmeni Savaş Zafer Güler’in yaptığı ve Muhammed Melih Doğan isimli öğrencinin hazırladığı ‘DSSC Panellerinde, İndiyum Kalay Oksit ile Flor Kalay Oksit Kaplamaların Karşılaştırılması ve Farklı Organik Boyalarla Verim Artırımı’ konulu proje ile Türkiye birinciliği derecesi elde edilmişti. Proje çalışması kapsamında henüz dünyada seri üretimi olmayan, mevcut güneş panellerine göre oldukça yüksek verimli olan boyaya duyarlı 3. nesil güneş panellerinin geliştirilmesi ile ilgili deneysel çalışmalar yapılmıştır. Projede, dünyada rezervi hızla azalan indiyum elementi ile hazırlanan panellere oranla daha yüksek verimli ve daha ucuz olan flor elementi temelli kaplamaların verimlerinin indiyumlu kaplamalara göre daha yüksek olduğu, daha önce denenmemiş olan farklı organik boyalar kullanılarak ispatlanmıştır. Çevreye zararlı olan fosil yakıtlar yerine kullanılabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan güneş enerjisinden daha verimli yararlanmayı sağlayacak olan Yeni Nesil Güneş Panelleri açısından oldukça önemli bulgulara ulaşılmıştır.

CANLILAR ÜZERİNDEKİ TOKSİT VE LETAL…

Yine aynı yarışmada Biyoloji alanında da danışmanlığını Malatya Bilim ve Sanat Merkezinden Biyoloji Öğretmeni Güler Karaaslan’ın yaptığı ve Ali Umut Güler ile Zeynep Coşkun isimli öğrencilerin hazırladığı ‘Fosfat ve Petrol Türevi Maddeler İçeren ve İçermeyen Temizleme Ürünlerinin Sucul ve Karasal Ekosistemdeki Canlılar Üzerindeki Toksititesi ve Letalitesinin Karşılaştırılması’ konulu proje ile Türkiye ikinciliği derecesi elde edilmişti. Projede özellikle evsel atıklardan kaynaklanan, toprak ve atık suların kirlenmesine neden olan en önemli kirleticilerden fosfat ve petrol türevi kimyasallar içeren temizleme ürünlerinin yerine bu maddeleri kullanmayan temizleme ürünlerinin farklı canlılar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu kapsamda sucul ekosistemde yaşayan daphnia ve algler ile karasal ekosistemde yaşayan toprak solucanı ve mercimek bitkisi üzerinde ayrıntılı deneysel çalışmalar yapılmıştır. Fosfat ve petrol türevi içeren temizleme ürünlerinin canlılar üzerindeki toksik (zehirli) ve letal (öldürücü) etkilerinin, içermeyenlere göre oldukça yüksek düzeyde olduğu deneysel olarak ispatlanmıştır. Biyobirikim özelliği bulunan bu zararlı maddeler aynı zamanda su kirliliği ve ötrofikasyona yol açmaktadır. Bu proje çalışması kapsamında bu tür zararlı temizleyicilerin yerine çevreci temizleme ürünlerinin kullanılmasının önemi ortaya konulmuştur.”

ÖMER ALİ DELİBAŞ