Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında 6-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Malatya’da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 14 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edecek olan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nın açılış töreni dün Yeşiltepe Koşu Mahallesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirildi.

Açılış törene Vali Mustafa Toprak, Vali Yardımcısı Miktat Alan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin, bazı il müdürleri, daire başkanları, oda başkanları, muhtarlar ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti. Törende ilk konuşmayı Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Keskin yaptı. Keskin konuşmasında, trafik denildiği zaman akla ilk gelenin sabır olduğunu söyledi.

EĞİTİM ŞART!

Başkan Keskin, eğitimin şart olduğunu ama güzel eğitimin şart olduğunu dile getirerek, “Sabrı olmayan bir milletin sevgiyi de anlamaz, hoşgörüyü de anlamaz. Eğer trafikte birbirimize sabır, saygı, sevgi gösterirsek bugünkü teknoloji de, bugünkü yollarla kazanın olması mümkün değildir. Eğitim şart ama güzel eğitim şart. Özellikle trafikte çok önemli” diye konuştu.

Trafik sorunlarının Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında geldiğini açıklayan Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Ülkeler bazında değişiklik göstermekle birlikte, trafik sorunu hayatın önemli ve kaçınılmaz unsurlarından birisi haline gelmiştir. Her geçen gün biraz daha artan trafik ve onun yol açtığı sorunlar, içinde yaşadığımız yüzyılda bütün ülkelerin ve ülkemizin de en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Bu sorunun çözümü, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır” şeklinde konuştu.

KAZA SAYISI YÜZDE 20 AZALDI

Dr. Urhal, “Ülkemiz karayollarını daha güvenli hale getirmek ve kaza sonucu ölümleri gelişmiş ülkelerdeki seviyelere indirmek amacıyla Başbakanlık Genelgesiyle Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulmuştur. Bu eylem planı kapsamında 2011-2020 yıllan arasında trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenmiştir. Bu nedenle denetim faaliyetlerimizi, sürekli ve kararlı bir şekilde sürdürmekteyiz. Trafik kazalarının nedenleri ve sonuçlan konusunda yapılan ayrıntılı analizler ışığında, planlı, projeli ve etkin denetimler geliştirip uygulamaktayız. Amacımız; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini, basit trafik kurallarına uymalarım sağlayarak korumak ve marka şehrimizi trafik yönünden de daha güvenli bir seviyeye getirmektir. Bu denetimler neticesinde ilimiz genelinde 2015 yılmına oranla 2016 yılında ölümlü kaza sayısında yüzde 20 azalma sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

HER BİREY TRAFİKTE BİR AKTÖR

Daha sonra söz alan Malatya İl Jandarma Komutanı Alabay Şerafettin Yılmaz ise, günümüzde her aile ve bireyin trafikte birer aktör olduğunu söyledi. Albay Yılmaz, “Bazı gün ve haftaların konusu kutlamadır, bazılarının konusu anmadır. Trafik Haftası’nın konusu ise bilinçlendirmedir, eğitimdir ve toplumun trafik konusunda duyarlılığını artırmaktır. İşte bu vesile ile her yıl Mayıs ayında bu konu üzerinde etraflıca durulmaktadır. Ülkemiz karayollarında meydana gelen kazaları önlemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları azaltmak amacıyla hazırlanan ve 31 Temmuz 2012 tarihinde Başbakanlık Genelgesi olarak yürürlüğe giren Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile 2020 yılına kadar ülkemizde trafik kazaları sonucu meydana gelen ölümlerin yüzde 50 azaltılması hedeflenmektedir. Unutulmamalıdır ki trafik kazalarının oluşmasına etki eden unsurlar arasında, insan unsurunun payı yüzde 98 gibi yüksek bir seviyededir. Biz de Malatya İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluğumuzu biliyoruz, ilimizde trafik bilincini, duyarlılığını arttırmak ve trafik güvenliğini daha iyi noktaya getirmek için çalışıyoruz. Bu konuda denetim yapıyor, eğitim veriyoruz. Denetimlerdeki esas amacımız vatandaşlarımıza ceza yazmak değil, sürücülerin ve masum insanların can ve mal güvenliğini korumaktır” sözlerine yer verdi.

BİZİM İÇİN BİR UTANÇ VESİLESİYDİ

Trafik kazalarının ciddi manada azaldığına dikkat çeken Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da, “Trafik kazalarında can kaybı, hasarlı maddi kayıplar noktasında baktığımız zaman dünyada hep ilk sıralardaydık. Bu da bizim için bir utanç vesilesiydi ama yapılan hizmetler, oto yollar, duble yollar, açılan tüneller, geçişler trafik kazarlını ciddi manada azalttı” şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ SORUNLAR ARASINDA

Son olarak sözü Vali Mustafa Toprak aldı. Vali Toprak, “Trafikte en önemli unsurun insan olduğu, yolun durumuna, araca ve yol güvenliğine, azami dikkati gösterecek sürücülerin, trafiğin belirleyici faktörü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan, çağımızın en önemli sorunlarından birisi hiç şüphesiz ki trafik kazalarıdır. Malatya ilimizin de en önemli sorunları arasında trafik gelmektedir. Günlük yaşantımızın her safhasında trafik ile iç içe olmamız, hızla artan taşıt sayısı ve trafik kuralları ihlalleriyle gerçekleşen trafik kazaları; birçok maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Kimi zaman facia boyutlarına ulaşan kazalar; çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesi, yaralanmaların ya da sakat kalmaların yanı sıra, büyük ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Toplumun her kesimini etkileyen trafik kazalarınsa birçok vatandaşımız hayatını kaybetmekte milyarlarca liralık milli servetimiz heba olmaktadır” diye konuştu.

POLİSİMİZ BÜYÜK GAYRETLER SARF EDİYOR

“Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine, hem de bütün topluma karşı sorumluluğudur” diyen Vali Toprak, “Dolayısıyla, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmanın yolu, trafik kurallarına uyan bir toplum olmaktan geçmektedir. Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının sona ermesi adına trafik polisimiz büyük gayretler sarf etmektedir. Ancak; bilinmelidir ki, trafik kazalarının sadece polisiye tedbirlerle önlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle kazaların yol açtığı maddî ve manevî felaketlerden korunmak için trafik bilincinin oluşturulması ve otokontrol sistemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu sistemin uygulanması da ancak insanlarımızın eğitimi ve bilinçlenmesi ile mümkündür. İşte Karayolu Trafik Haftası’nda düzenlenecek bu etkinliklerle bireysel ve toplumsal duyarlılık ile trafik bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Haftanın amacı, mümkün olduğunca çok sayıda insana ulaşarak trafikte riskler ve kurallar konusunda bilinçlendirmektir. Bu bilinçlenme, özellikle sürücülerin cezalandırılarak değil, isteyerek kurallara uyma düzeyini artırmayı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

MEDYANIN DESTEĞİ VE KATKISI ÇOK BÜYÜK

Vali Toprak, trafik kazalarının önlenmesi için yapılan çeşitli eğitim faaliyetlerinin yanı sıra güvenlik kuvvetlerince, gece gündüz demeden kazaları önleyici kontrol ve denetim hizmetlerinin de yapıldığını ifade ederek, “Denetimin yanı sıra, alt yapının trafik güvenliğini arttırıcı yönde iyileştirilmesi, trafik eğitiminde kalitenin artırılması, kazalardaki acil müdahale hizmetlerinin iyileştirilmesi, toplu ulaşımının özendirilmesi, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşımının daha cazip hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle trafiğin daha güvenli hale gelebilmesi için, trafik güvenliği ile ilgili hizmetlerin sürekli, düzenli, zamanında, işbirliği ve uyum içerisinde verilebilmesi gerekmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninden sonra tören stantların gezilmesi Emniyet Kemeri Simülasyon aracının kullanılmasıyla sona erdi.





















