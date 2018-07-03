“Malatya’nın emrindeyiz”

AK Parti Malatya Milletvekilleri dün Malatya Adliyesi İl Seçim Kurulunda yapılan bir törenle mazbatalarını aldılar. Törene AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı. Mazbatalarını aldıktan sonra Adliye Sarayı çıkışında açıklamada bulunan vekiller, toplu fotoğraf da çektirdiler.

İlk açıklamayı AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı yaptı. 24 Haziran Seçimlerinin sonuçlanmasının ardından mazbatalarını almak için adliyede bulunduklarını ifade eden Kahtalı, Cenab-ı Allah’tan bundan sonra milletvekili olarak yapacakları görevler için yardım etmesini diledi.

MALATYA’MIZ İÇİN GAYRET EDECEĞİZ

Bugün mazbatalarını aldıklarını dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, “Bugün mazbatamızı aldık, 24 Haziran seçimleri sonucunda mazbatalarımıza alarak görevimiz resmen hak etmiş olduk. Allah mahcup etmesin önemli kutsal bir görev olduğunu biliyoruz. Malatya’mızın sorumluluğunu, yükünü, ülkemizin sorumluluğunu, yükünü omuzlarımızda hissediyoruz. Tabi biz bunları bugüne kadar hep hizmet kapısı olarak gördük, buralar hep hizmet kapısıdır, hep geçici görevdir. Bizler bu dönem içerinde birlik beraberlik içerisinde bütün arkadaşlarımızla birlikte aslında tüm Malatya ile el ele vererek hem ülkemiz için hem Malatya’mız için gayret edeceğiz” diye konuştu.

YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ

“24 Haziran seçimlerimizin şehrimize, ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyorum” diyen ve şehir dışında olan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin mazbatası alan AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Türkiye olarak yeni bir döneme başlıyoruz. Parlamenter hükümet sistemini noktalayıp cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ülkemizin inşallah daha güçlü yarınlara daha mutlu, daha müreffeh yarınlara ulaşacağını ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece Türkiye’nin değil tüm dünya mazlumlarına umut olan liderimizin önderliğinde inşallah bundan sonra ülke, millet ve bize umut bağlayan insanlar olarak daha güzel yaşayacağız” diye konuştu.

PARLAMENTER SİSTEM YÜZYILLIK SİSTEMDİ

24 Haziran seçimlerinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, şunları kaydetti:

“Ben de 24 Haziran seçimlerinin bir kez daha Malatya’mıza ülkemize milletimize ve bütün Müslüman coğrafyalara ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a umut bağlayan bütün coğrafyanın güzel insanlına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bütün dünyanın gözleri 24 Haziran seçimlerindeydi ve Recep Tayyip Erdoğan’sız bir Türkiye tasarlayanlar AK Partisiz bir Türkiye tasarlayanların heveslerinin kursaklarında kaldığı bir seçim oldu. 24 Haziran seçimleri büyüyen gelişen Türkiye’nin adaletin ve hukuk sisteminin temine dildiği tesis edildiği ve devam ettiği bir Türkiye’yi inşallah 24 Haziran seçimlerinden sonrada devam ettireceğiz ve inşallah büyüyen gelişen Türkiye ile birlikte yapılması gereken bütün icraatlar sonuna kadar devam ederken yaptırmamız gereken memleketimize ve Malatya’mıza hizmetler için de milletvekili arkadaşlarımızla birlikte dün olduğu gibi bugün de, yarın da çalışmaya devam edeceğiz.”

MALATYA’NIN EMRİNDEYİZ

Milletin verdiği görevi omuzlarında taşıyacaklarını ifade eden Çalık, “Ben bu vesileyle öncelikle milletvekilliği görevinin bizim için çok büyük bir onur olduğunu Malatya’nın vekâletini Malatyalı hemşerilerimizin vekâletini almanın bizim için çok büyük bir onur olduğunu ve omuzlarımızdaki yükün ve sorumluluğun bir kat daha arttığını ifade etmek istiyorum bu sorumluluğu omuzlarımızda taşıyacağız bu milletimizin vermiş olduğu görevi omuzlarımızda taşıyacağız. Yüce Rabbim inşallah milletimize bizi layık kılasın hem halkın hem de hakkın rızasını almayı nasip eylesin Malatya milletvekili olmakta Malatyalılarımıza hizmet etmekten çok büyük bir onur duyduk bundan sonrada bu onuru inşallah yüzümüzün akıyla taşıyalım istiyoruz. Hem Malatyalımıza hem Türkiye’mize hem de bütün mazlum coğrafyalara hizmet edeceğiz inşallah diyorum. Bir kez daha il başkanımızın nezdinde bütün teşkilat başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde bütün belediye başkanlarımız ve Meclis üyelerimize, Kadın Kolları Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımız nezdinden ilçe başkanlarımıza bütün arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum ve Malatya milletvekilleri olarak Malatya’nın emrindeyiz. Türkiye’nin emrindeyiz çok büyük sorumluluğumuz var ve 7/24 mesai gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz diyorum ve bir kez daha vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun diyorum teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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