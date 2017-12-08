Bir otelde gerçekleştirilen çalıştaya AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu katıldı. Formun açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya’nın ekonomik olarak sanayi bölgeleri ile gelişen bir il olduğunu ifade ederek, “2. Organize Sanayi Bölgesini tamamlamış durumundayız. 3. Organize Sanayi Bölgesinin de yapmakta olan bir kentimiz. Dolayısıyla kayısının başkenti olması dolayısıyla 44 milyon dolar gibi ihracatı olan bir il. Bu anlamda kayısı ithali ve organize sanayi ile değil diğer alanlarda da ekonominin gelişmesi noktasında yapılabilecek önerilerimiz var” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Malatya’da yerel bir kalkınmanın sürecinin başladığını ifade ederek, “Eğer biz bunu belediyecilik ve yerel yönetimleri ekonomik olarak tamamlayamazsak bunu iyi yöneltemez isek, geleceği iyi planlayamaz isek bu anlamda ilimizin gelişmesini, kalkınmasını başaramayız” dedi. Malatya’nın çok önemli bir potansiyelinin bulunduğunu aktaran Çakır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

MALATYA’NIN MENFAATİNE OLACAK

"Bunun iyi tespit edilmesi gerekiyor ve bu çalıştaylar da, bu çalışmalarda gerçekten iş tutacak önemli çalışmalar. Malatya kayısı ve tarım başlığı altında kayısı başta olmak üzere hayvancılığın bölgemizde desteklenmesi ve ileriye dönük ülke ekonomisine katkı sağlayacak ve özellikle kayısının ihraç malı olması ve bunun katma değerinin yükseltilmesi çok önemli ve bu konuda geçmişte güzel çalışmalar yapıldı ama aslında hala ciddi manada bir desteğe ve sunulan projelere desteğe ihtiyacımız var. Bir yandan tabi Hekimhan ve Kuluncak bölgemizde bulunan madenlerinden yeteri kadar değerlendirilmediği ve ciddi manada yatırımcı gelmesi noktasında bir teşvik sisteminin mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Bir diğeri tarım organize sanayi bölgelerimizde ciddi bir gelişim var. Bunun organize sanayilerimizde gerçekten her teşvik döneminde ülkemizde öne çıkan organize sanayilerinden biri oldu. Özellikle şu anki beklenti; cazibe merkezi kapsamına alan Malatya’nın ciddi manada bir yatırımcının bölgemizde hizmetler çalışması ve yatırım için müracaat yaptığını biliyoruz. Bu, mutlaka geç de olsa Malatya’nın menfaatine olacaktır."

YÜZDE 51’İN ALTINDA OY ALMAMAMIZ LAZIM

Çalıştayda daha sonra söz alan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da Türkiye’nin önünde ili önemli seçimin bulunduğunu ifade ederek, “2 ayrı seçimin hem milletvekili hem de hükumet sisteminin aynı anda olması 2019’u bize çok daha önemli kılıyor. Alacağımız oy oranları yani hükumeti kurabilmemiz için yüzde 51’in altında oy almamamızı gerektiriyor. Bunun yolu da ancak ve ancak vatandaşa ulaşıp gerçekten ona uygun hizmetleri yapmaktan geçiyor” dedi. Bu çalıştaylarla birlikte 2019 seçimleri öncesinde hep beraber sahada anlatacakları ekonomik projeleri ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, Bunu yaparken de ortak akılla hareket etmek istedik” ifadesini kullandı.

AK Parti’nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonu ile hareket eden bir parti olduğunu dile getiren Taşkesenlioğşu, “Yani bulunduğumuz dönem için değil bundan sonra ki 50 yılı da hedefleyen bir partiyiz. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde Malatya’ya ön görülebilecek özellikle ekonomik projeler olmalı. Hangi sanayi alanları gelmeli hangi alanlarda istihdam alanları oluşturulmalı gibi soruların cevaplarını sizlerle yapacağımız çalışmalarda ele alacağız. Şehirlerin ekonomik beklentileri konusu ile yapacağımız şey yerel sorunlarınıza yerel çözümler bulmak ve yerelin sesi ile merkezi idarenin desteği ile buraya uygun projelerin oluşmasına katkı sağlamak. İleri teknoloji gerektiren sektörlerin gelişmesine katkı sağlamış olacağız. Ve hep söylediğimiz bundan sonrada söyleyeceğimiz kapsayıcı büyümeyi ancak böyle geliştirmiş olacağız” ” diye konuştu.

Çalıştaya, AK Partili İlçe Belediye Başkanları, AK Parti Malatya İş Teşkilatı katıldı.

AK Parti tarafından yapılan çalıştayın diğer ayağında ise Malatya’daki iş dünyası ile bir araya gelinecek.

İHA