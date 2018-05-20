Malatya’nın doğurganlık hızı 1,99

Açıklanan verilere göre geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 4,29 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3,72 çocukla Şırnak, 3,6 çocukla Ağrı ve 3,39 çocukla Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocukla Gümüşhane oldu. Bu ili 1,45 çocukla Bartın, 1,46 çocukla Edirne, 1,48 çocukla Zonguldak takip etti.

EN YÜKSEK OLDUĞU YAŞ GRUBU 25-29

Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 olarak belirlendi. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı, 2012 yılında binde 129 iken 2017'de binde 132 olarak kaydedildi. Diğer bir ifadeyle, 2017'de 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 132 doğum düştü.

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